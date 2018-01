On était au lancement de la FC Talents Academy

À Saint-Paul, commune située sur la côte ouest de l’île de la Réunion, s’est tenue la première édition de la FC Talents Academy initiée par Didier Agathe, du 5 au 12 janvier. Revenu sur sa terre natale, l’ancienne gloire du Celtic transmet à la jeune génération réunionnaise les valeurs d’une possible réussite.

« Ce que je souhaite voir, c’est la qualité du contrôle et de la passe »

Le boum du DOM

« Mon objectif, c’est de mettre 200 euros et de partir »

Par Antoine Donnarieix, à Saint-Paul

Le ciel est gris, mais la température ambiante atteint des sommets bien supérieurs à un mois de janvier passé en France métropolitaine. Loin de l’hémisphère nord, Grégory, neveu de Didier Agathe, explique que les tempêtes de pluie sont aussi régulières que passagères en cette période. «, raconte le jeune conducteur dans la voiture louée pour l’événement.» Si Ava et Irving lâchent ainsi leurs effets secondaires, les averses tropicales ne gênent pas la FC Talents Academy dans sa mise en place, bien au contraire.Accompagnée de ses collègues bénévoles dans la pièce principale du stade olympique de Saint-Paul, Dolly est au four et au moulin sous la tribune présidentielle. «, analyse la responsable logistique de l’association.» Une réflexion certainement partagée par les 280 joueurs de 14 à 26 ans retenus pour participer à la première édition de ce rassemblement international à La Réunion. Car sous le chapiteau ouvert sur la pelouse, des recruteurs de pays anglophones sont là pour détecter de possibles Sinama-Pongolle, Hoarau ou Payet 2.0.Parmi eux, Sam Fagbemi étudie avec attention les entraînements des jeunes catégories. «, souligne le scout de Manchester City, téléphone portable toujours prêt à être dégainé.» En plus du, Adam Walker (Blackburn Rovers) et Ian Lavery (Everton FC) étoffent le panel d’enrôleurs souhaitant admirer le jeu dans sa simplicité.Longtemps confrontée à des difficultés de médiatisation, La Réunion trouve désormais un nouveau souffle grâce, entre autres, aux efforts quotidiens de Didier Agathe. Le cerveau principal du projet devenu réalité explique son action de façon très simple. «, explique le finaliste de la Coupe UEFA 2002-2003.Également initiatrice de l’idée d’implanter un pôle de recrutement dans le 974, la licence professionnelle d’entraîneur obtenue par Didier Agathe à Belfast lui offre la possibilité de ramener l’une des grandes pointures de l’Irish FA : Nigel Best. «, confesse le formateur d’entraîneur depuis 2005.» Sur le terrain, les jours d’entraînement s’enchaînent et la fatigue s’accumule, surtout quand le soleil tape sur le crâne des joueurs, parmi lesquels Lohan, habitant de la commune voisine de Saint-Gilles-les-Bains. «, nuance le garçon de 21 ans, originaire de Montpellier "Pourquoi pas ?"Au fur et à mesure, les recruteurs repèrent ceux qui «» , comme le synthétise Lavery. La tête, c’est d’ailleurs un sacré sac de nœud chez les Réunionnais, attachés à leur île et peu enclins à quitter leur cocon. «, évoque Guy, dont le fils est gardien chez les U19 du FC Lorient » Ce choix, Alan semble l’avoir déjà fait. À 18 ans, le défenseur central de La Capricorne impressionne et fait partie des meilleurs joueurs du stage, maturité incluse. «» Sobre et efficace.Malgré une absence remarquée à la conférence de présentation de l’académie prévue lundi, Joseph Sinamalé, maire de Saint-Paul, s’est par la suite rendu au stade pour assurer à Agathe son soutien dans l’opération. L’adjoint au maire Jean-Marc Aure était quant à lui présent à la fameuse cérémonie. «, résume l'invité.» Prête à accompagner l’association financièrement dans les années à venir, la mairie ne serait pas contre de futurs projets en commun avec les clubs partenaires. «, renchérit Aure.» De quoi envisager une Réunion à grande échelle.