On était au Grand Prix de France de Subbuteo

Peut-être ne le savez-vous pas, mais dans le microcosme du football de table hexagonal, Issy-les-Moulineaux fait figure de capitale nationale du Subbuteo. Début février, la commune altoséquanaise hébergeait le Grand Prix de France de la discipline. Parmi les inscrits, deux concurrents faisaient leur baptême du feu : Adoma et Amin, des réfugiés soudanais ayant fui la guerre au Darfour en 2015. Alors que le « Subb' » voit sa popularité décroître au fil des ans, eux y ont trouvé une échappatoire à la routine mortelle qui caractérise leur quotidien.

13

Sport ou loisir, il faut choisir

Du Soudan au Subbuteo

Une intégration comme une autre

À la croisée des chemins

Par Julien Duez, à Issy-les-Moulineaux

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les rues avoisinantes sont désertes et les seuls qui ont osé braver la pluie en ce samedi matin sont des parents qui accompagnent leur progéniture à leur cours de gym. En arrivant devant le complexe sportif de la Source, difficile d’imaginer que derrière les murs se joue l’un des plus importants tournois de football de table de l’année. Pour sa huitième édition, pas moins de cent dix-sept participants ont fait le déplacement jusque dans les Hauts-de-Seine. Ils viennent des quatre coins de l'Hexagone, mais aussi de Belgique , d' Italie , d' Espagne , d' Autriche , de Gibraltar , de Malte et même de Tunisie , une première. Une véritable tour de Babel dans les oreilles du visiteur. À Issy, en dehors du prologue du Paris- Nice , rares sont les événements qui peuvent se targuer de rassembler autant de nationalités.Aujourd'hui a lieu le tournoi individuel. Les participants sont répartis en poules de quatre, selon les catégories d'âge. «, déplore Thomas, l'un des organisateurs.» Selon les critères de la Fédération internationale de football de table (FISTF), les Grand Prix se situent au deuxième échelon de la hiérarchie des compétitions annuelles, juste en dessous des Majors, que l'on peut assimiler aux tournois du Grand Chelem en tennis, les Grand Prix faisant office de Masters 1000. Dans le gymnase, l'ambiance est bon enfant. Les participants alternent les parties comme compétiteur et comme arbitre. Certains donnent en plus un coup de main à la buvette où l'on se restaure à coups de jus de fruits et de croque-monsieur. Ici, les maillots floqués Messi et Di María font exception. L'écrasante majorité des joueurs arbore la tunique du club, bardée de généreux sponsors, tantôt le café du coin, tantôt une entreprise de BTP. Il flotte comme un parfum de sublimation du sport amateur. Du sport ? «, poursuit Thomas.En tout cas, la tension présente n'a rien à envier aux compétitions du vrai football, mis à part le fait que les matchs se jouent dans un silence assourdissant, parfois entrecoupé de hurlements de joie ou de rage. «, affirme Emmanuel, un autre organisateur.» Alors qu'est-ce qui fait un bon joueur de football de table ? «» , poursuit le jeune quadra, ancien abonné au Parc des Princes. «, lâche un participant belge venu de Rochefort.» , poursuit-il entre deux bouffées de cigarette.Eux ne sont pas là pour gagner. Tombés dans la discipline il y a à peine deux mois, ils savent que leur niveau est bien en deçà de leurs concurrents qui pratiquent depuis parfois vingt-cinq ans. Alors ils apprennent en s'amusant, pour essayer quelque chose de nouveau, quelque chose qui rompe avec la monotonie du quotidien. Eux, ce sont Adoma et Amin. Tout juste vingt-six ans, ces deux Soudanais sont les OVNI de ce Grand Prix. Originaires du Darfour, une région de l'Ouest du pays déchirée par la guerre civile depuis plus de treize ans, ils sont arrivés en France en 2015, «» , explique Adoma, dans un français hésitant et sans s'attarder sur les détails. En France , les Soudanais sont considérés comme des réfugiés politiques. Mais pour obtenir ce statut, il faut déposer une demande auprès de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un parcours du combattant qui a duré un an. Un an pendant lequel ils attendaient patiemment, Amin à Paris, Porte de la Chapelle, et Adoma dans la jungle de Calais. Et puis la carte de séjour est arrivée. Avec elle, l'obligation d'apprendre le français. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les convie à une formation de 250 heures à Amiens . Et c'est là qu'intervient Thomas, le co-organisateur du tournoi. Cet ancien étudiant en langues de la Sorbonne de trente-deux berges officie en tant que professeur de français langue étrangère (FLE) dans la cité picarde.Adoma et Amin ont trouvé sans trop de difficulté une place dans un foyer amiénois, après avoir habité un temps à Liancourt (Oise) pour l'un, à Doullens (Somme) pour l'autre. Une passerelle censée faciliter leur intégration, sauf que dans les faits, les deux sont toujours au chômage. «» , explique Adoma. «, poursuit Amin.» , confient ces deux fans de Manchester United et du Paris Saint-Germain, «! » , glissent-ils avec un sourire complice. «, déplore Thomas, qui ne pourra pas continuer à assurer leur apprentissage.» , explique cet Isséen de naissance.Avec le RSA et des APL, la vie n'est pas toujours simple et les loisirs peu nombreux. Surtout quand on maîtrise mal la langue locale. Adoma et Amin ne sont pas issus de la même ethnie et utilisent l'arabe comme. Leur caractère timide et réservé ne les aide pas non plus à tisser des liens avec l'extérieur. Lors du tournoi, ils restent la majorité du temps à deux, ne communiquant avec les autres que lors des matchs, pour dicter une règle ou recevoir un conseil sur leur manière de jouer, mais toujours avec le sourire. Mais comment ces deux-là ont-ils fait pour tomber dans le football de table, une discipline quasi inexistante en Afrique ? Leurs premiers pas ont eu lieu à l'initiative de leur professeur, qui souhaitait les aider à sortir des murs de leur foyer, une fois leur formation terminée. «, se justifie-t-il.C'est ainsi qu'un soir par semaine, les deux réfugiés retrouvent leur ancien professeur à l'étage d'un café amiénois pour apprendre les rudiments du Subbuteo. «, se souvient Adoma.» «» , reconnaît Amin. Deux mois plus tard, les deux sont directement jetés dans le grand bain en participant à un tournoi majeur. Thomas, bon prince jusqu'au bout, leur a offert un kit de départ à chacun, ainsi qu'une licence dans le club qu'il a fondé en Picardie. «» Comme dirait l'autre, il n'y a pas de petits gestes quand on est soixante-six millions à les faire.Retour au Grand Prix. Avec une moyenne d'âge qui oscille autour des quarante-cinq ans, le football de table est plus vieillissant que jamais. «, explique Thomas.» Pessimiste ou réaliste, le discours tranche en tout cas avec la vision qu'en ont Adoma et Amin. Pour eux, l'aventure ne fait que commencer. Le miracle, lui, n'aura pas lieu. En individuel comme en équipe, Adora et Amin ont terminé à la dernière place de leur poule. Mais qu'importe, l'essentiel était ailleurs. Le temps d'un week-end, les deux protégés de Thomas sont sortis de la routine en effectuant leurs premiers pas comme joueurs et arbitres de compétition, en se confrontant au regard bienveillant des autres participants.Au mois de septembre, la France accueillera de nouveau une épreuve majeure : la Coupe du monde, qui se tiendra à Élancourt. Peu de chances qu'Adoma et Amin concourent sous les couleurs soudanaises. Ne peuvent en effet participer que les pays qui disposent d'une Fédération nationale. En revanche, à l'image du rugby et de la souplesse de ses règles en la matière, ils pourraient peut-être tenter leur chance avec les Bleus. L'étincelle allumée par Thomas ne finira peut-être pas en feu de paille.