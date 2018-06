On était au faux cauchemar de Séville

Le théâtre de Colombes, l’Avant Seine, proposait une représentation unique ce samedi soir au stade Yves-du-Manoir. Quatorze volontaires rejouaient la mythique demi-finale France-RFA de 1982, accompagnés par les voix de Stéphane Guy et Hervé Mathoux. Le tout dans une mise en scène quelque peu originale de Massimo Furlan. Une tragédie en deux actes, et avec prolongations.

Un peu d’imagination

Le traumatisme d’une génération

« Monsieur Corver, vous êtes un salaud ! »

Egalisation de Platini - Cauchemar de Séville

Retour à la réalité

Par Robin Richardot, à Colombes

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Stade Yves-du-Manoir est encore paré de ciel et blanc. Les couleurs du Racing Metro 92, ancien hôte des lieux. Mais pour voir du rugby ce samedi soir, il fallait se rendre du côté du Stade de France où se jouait la finale du Top 14. Les spectateurs présents à Colombes, eux, viennent voir du football. Même si tout le monde connait déjà la fin du match, tragique. Car ce samedi soir, les quelque 850 spectateurs viennent se replonger dans le cauchemar de Séville 82.Le principe est simple : quatorze bénévoles endossent le rôle des Bleus et redonnent vie à ce mythique France-RFA. Face à eux ? Personne. Pas de ballon non plus. Seulement une grande armoire en bois placée dans la surface de réparation. «, explique Massimo Furlan, le metteur en scène.. » Les déplacements des joueurs sur la pelouse sont en revanche très précis. Chacun dispose d’une oreillette qui lui dicte où il doit aller. La «» est parfaite. Comment faire pour que ce match prenne alors vie ? L’écran géant de Colombes donne la réponse : «» . Chaque spectateur s’est vu remettre un transistor à l’entrée du stade pour suivre les commentaires de la partie.le tandem Roland/Larqué, place à Stéphane Guy/Hervé Mathoux.Installés à leur poste de commentateurs au milieu de la tribune, ils sont les seuls à avoir le vrai match de 82 sur un écran. «, explique Massimo Furlan.» L’expérience qu’il veut donner aux spectateurs, c’est celle qu’il a vécue étant jeune, où foot et imaginaire se mêlaient. «, se remémore-t-il.Ce match, beaucoup n’ont pas eu à l’imaginer : ils l’ont vu. Plus de 35 ans après, les souvenirs sont toujours aussi forts. Tous n’ont qu’un nom à la bouche : Battiston. «» , rigole Philippe. Devant la buvette, Jean-Yves et Jean-François évoquent «» . «, raconte Jean-Yves, maillot de l’Allemagne sur les épaules.De la colère, il y en a aussi eu du côté de la famille de Nathalie : «» Elle a amené son fils, Nicolas, voir la performance. Il a onze ans, l’âge de sa mère en 82. «, confie-t-il.» C’est un peu ça, oui.L’ambiance est tout de suite bon enfant. «» , rigole-t-on en tribunes. Hervé Mathoux prononce à peine le nom de l’arbitre de la rencontre, Charles Corver, que le premier «» s’échappe des tribunes. Sur la pelouse, les joueurs courent dans le vide, tombent pour simuler les fautes tandis qu’un faux Michel Hidalgo distribue les consignes. Les enceintes distillent des bruits de foule et d’ambiance du Sánchez Pizjuán de l’époque. Certains s’y croient. «» , crie la tribune quand le gardien français fend l’air de son pied pour mimer un dégagement. On espère à chaque contre-attaque, on soupire à chaque tir à côté et on acclame Jean-Luc Ettori à chaque parade…avant de huer l’ouverture du score allemande. Quelques minutes plus tard, Rocheteau est accroché et s’effondre. Penalty indiscutable. Frédéric Bonvoisin, Michel Platini , s’avance et feint d’embrasser le ballon. Le plat du pied est parfait et le stade Yves-du-Manoir explose.L’action tant attendue approche. Le soleil est tombé sur Colombes et Marie-Claire Hanimyan – ou plutôt Patrick Battiston - part à l’échauffement. «» , rigole-t-elle. Elle est acclamée à son entrée, notamment par Vincent, complètement pris par ce qui se déroule devant ses yeux. «» , parie le quarantenaire. Il se coupe.La fausse Battiston vient de s’encastrer dans l’armoire. «, gueule-t-il.» Toute la tribune siffle. Stéphane Guy se prête au jeu. «» , s’emporte le commentateur, tout de suite applaudi par tous les supporters. Porté par Massimo Furlan et Grégoire Lefebvre , directeur du théâtre l’Avant Seine, qui s’improvisent brancardiers, Battiston sort du terrain.La fin de match est plus tendue. Les chants se font rares. On entendrait presque résonner la barre transversale que vient de fracasser Amoros dans la dernière minute du temps réglementaire. La libération vient en prolongations, Marius Trésor redonnant l’avantage à l’équipe de France. «» , s’exclame Stéphane Guy. Attention Stéphane, en face c’est la RFA, ce n’est pas Saint-Marin, ce n’est pas le Liechtenstein. Présent en tribunes, Alain Giresse - le vrai - peut admirer le troisième but inscrit par son alter ego comédien. Certains connaisseurs célèbrent même avant que ce dernier ne déclenche la frappe. La France mène 3-1. «» , chante le public qui rêve déjà de sacre mondial.Arrive alors le cauchemar. La réduction du score de Rummenigge, puis l’égalisation de Fischer viennent éteindre le stade de Colombes. Pour réveiller tout le monde, Stéphane Guy évoque la finale de la Ligue des Champions, Liverpool-AS Roma, qui a eu lieu peu avant la Coupe du Monde. Loupé. «» , le reprend Hervé Mathoux. Pendant ce temps-là, la séance de penalty approche. Six et Bossis ratent leur tentative. Le parcours des Bleus est terminé, tout comme la pièce.Retour au monde réel pour tout le monde. Même pour les commentateurs. Le mot de la fin est pour Stéphane Guy : «. » Du côté des comédiens, le buteur du soir, Frédéric Bonvoisin, kiffe d'avoir pu interpréter le rôle de Platini , «» . «, l’interpelle un ami.» Massimo Furlan savoure lui aussi la réussite de son pari. S’il devait choisir une nouvelle mise en scène, l’Italien «» . Une autre tragédie à la française.