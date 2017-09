On était au derby Valenciennes-Lens

Certes, ce Valenciennes-Lens ne valait que trois points. D’accord, il n’a même pas été isolé du multiplex de Ligue 2 du vendredi. Non, ce n’est pas non plus le vrai derby du Nord. Et pourtant, vendredi soir, c’est bien au stade du Hainaut qu’il fallait être : Valenciennes y a mis fin à vingt-sept ans de disette à domicile face au voisin lensois qui, fidèle à son passé de mineur, touche le fond, mais creuse encore.

Par Adrien Hémard, à Valenciennes

Le match ne débute que dans trois heures, mais, dans les rues de Valenciennes , le derby est déjà lancé. La voiture est à peine garée que des supporters affluent de toutes parts, Valenciennois comme Lensois. «» , pose Hervé. Paisiblement, les deux camps se dirigent déjà vers l’imposant stade du Hainaut, écrin du VAFC, qui surplombe la friche du défunt stade Nungesser. Seul un bar éponyme est là pour rappeler l’ancienne enceinte : «» , se vante Maxime. Pour la venue du voisin, ce dernier a d’ailleurs tout prévu : buvette extérieure, tables et frites sur tout le trottoir, son bar est prêt pour le derby, comme les estaminets d'à côté, concentrés autour du stade et tous bien nommés : Le Score, Le Pénalty ou La brasserie... du stade. Sur le trottoir d’en face, au Bar de l'Équipe, Pierre se réjouit de la venue des Artésiens : «» De leurs côtés, les pouvoirs publics ont eux aussi préparé un bel accueil aux fans Sang & Or : un périmètre de sécurité doublé autour du stade, des forces de l’ordre dans tous les recoins, des rues fermées depuis le matin, et même la police montée. Bref, Valenciennes est presque en état de siège.Presque. Car des terrasses pleines à craquer autour du stade, ce sont bien des chants et des grands sourires qui s’élèvent en même temps que les odeurs de frites et fricadelle. C’est d’abord ça, le derby : la fête. Notamment pour Christophe : «» Pourtant, non loin de là, tous ne partagent pas, ou plus, son avis. «» , explique Maxime, appuyé par son pote Bruno : «» Mais cette rivalité récente n’est pas uniquement le fruit des joutes répétées en L2 selon Thomas, du groupe Excel Lens : «Ce contexte n’empêche pas les supporters Sang & Or de déambuler au milieu des locaux. Seuls quelques audacieux entonnent des chants anti-VA entre les terrasses, vite calmés par les nombreux CRS alignés bien parallèlement aux bars. Le temps de descendre une pinte et les supporters reprennent leur marche. En chemin, pas un regard vers la friche de Nungesser. Tous les yeux sont focalisés sur le superbe vaisseau argenté du Hainaut. Autour de l’enceinte, les dernières places au marché noir s’envolent. Les 200 agents de sécurité supplémentaires filtrent tout ce beau monde, en particulier les Lensois enfermés dans leurs parcages. «» , se marre Thomas. Un parking vite retourné par les chants des fans du Racing, pendant que le DJ du stade lancedans l’enceinte. Un choix discutable qui, l’espace de quelques instants, fait douter sur l’envie d’entrer dans l'arène. À l’intérieur, les Friteries Sensas, reines des stades du Nord, concentrent toutes les attentions pendant que la boutique officielle attend désespérément un client : «» , gueule Gérard, peut-être énervé par un nouveau choix douteux du DJ qui accueille les joueurs du VAFC surde Daddy Yankee (oui oui, encore lui). Très tôt, les gradins se remplissent et le parcage lensois lance l’affrontement vocal. Aussitôt, le volume de la musique augmente étrangement. Ultras valenciennois et lensois tentent bien de couvrir les morceaux de Sexion d’Assaut, mais sans succès. Que le match commence, et vite.Pour accueillir ses troupes, le kop valenciennois déploie alors son tifo, à peine original : «» . Pourquoi pas. Les deux équipes entrent sur le terrain dans un Hainaut bouillant bien que pas totalement plein. Le DJ s’accorde un dernier kiffe en passant ACDC juste avant le coup d’envoi, histoire d’électriser encore plus l’ambiance. Là encore un choix douteux puisqu'il précède une minute de silence qui, elle, voit un rare moment d’unité entre les deux camps. Mais cette accalmie est vite brisée par une vague d’insultes et chants: le Hainaut est dans son match. Les Tigers enflamment littéralement leur parcage à coups de fumigènes. À l’image des leurs en tribune, les joueurs d’Éric Sikora prennent vite le dessus sur la pelouse, mais restent trop brouillons. En face, les locaux sont eux aussi à l’image de leurs supporters : capables de faire trembler Lens par intermittence. Si les actions franches se font rares, les tacles et contacts appuyés animent un match ouvert et engagé. Un vrai derby quoi. Le kop valenciennois provoque alors ouvertement le parcage en tournant une première banderole en alexandrin vers lui :. Au retour des vestiaires, après desboudés par le public du Hainaut, c’est VA qui prend la main et pousse jusqu’au but décisif de Baptiste Aloé, servi par l’ancien Lensois, Sébastien Roudet Lens est à terre, Valenciennes au septième ciel. Outre la victoire qui lui échappait à domicile face à Lens depuis vingt-sept ans, VA réussit l’exploit de faire taire le public Sang & Or en transcendant son Hainaut. Réactifs, les ultras valenciennois déploient alors une deuxième banderole, prédestinée : «» . Pas besoin, le RCL est déjà K.O. Depuis son retour en L2, Lens avait pris l’habitude de venir lancer sa course à la montée au Hainaut. Cette fois, c’est peut-être bien sa lutte pour le maintien que le Racing y a entamée.