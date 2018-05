On était au Congrès des penyes francophones du Barça

Ce dimanche, c'était jour de titre pour le Barça. C'était aussi la conclusion d'un week-end de folie douce dans le Nord de la France, où les penyes francophones du club catalan tenaient leur septième congrès annuel. Voyage au cœur de la passion avec une bande aussi improbable qu'attachante.

311

Trompette et mines de charbon

« On ne compte pas »

Paëllas et sangrias

Voldemort

Par Alexandre Doskov et Théo Denmat, à Carvin

Ils ont le cou tendu à s'en faire exploser la carotide, les yeux teintés d’un effrayant mélange de peur et d’inquiétude, et surtout deux assiettes de saumon sur lit de salade sur chaque bras. Ce 29 avril aurait pu être un dimanche comme les autres, pour les serveurs du restaurant du Novotel de Noyelles-Godault, si une cinquantaine de gus habillés de bleu et rouge n’avait pas décidé de venir troubler la tranquillité de cette ville nordiste de 5500 habitants, dont le Auchan revendiqué «» jusqu’en 2014 constitue la principale attraction. Au fond de la grande salle de gala de l’établissement, la diffusion de Deportivo La Corogne -Barcelone vient d’être troublée par l’ouverture du score à la sixième minute de Coutinho. Repas peu commun pour ces employés modèles, surpris par l’explosion de joie consécutive au premier des quatre pas catalan vers le titre de champion d’ Espagne (4-2, score final), au point de se carapater hors des cuisines pour vérifier l’origine du boucan.Logique, pourtant : les hôtes du soir sont tous supporters du Barça , réunis à l’occasion de la septième édition du congrès annuel des(groupes de supporters officiellement reconnus par le club et disséminés à travers le monde) francophones de Barcelone. Quinzesont présentes ce soir-là : Bordeaux , Lorraine, Casablanca, Paris, Suisse Belgique , Marrakech... et concluent un week-end de festivités d’inspiration Ch’ti sorti tout droit du cerveau passionné d’Anthony Romon, président de laBlaugranor – contraction deet Nord. Certains portent le costard, d’autres les tongs. Étrange expérience que cette plongée en apnée dans le monde des fadas du Barça , une galaxie pleine d’humanité dans laquelle se sont croisés, l'espace d'un week-end, une mine de charbon, unou encore un humoriste ventriloque.Lesentre elles ne parlent que de lui. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de cuivre. Une trompette, très exactement. «» , c'est Esteban, sept ans, le fils d'Anthony. Il est 11h ce samedi matin quand les premières notes de l'hymne du Barça sortent de son instrument de musique et viennent résonner contre les murs de la salle des fêtes de Carvin, décorée pour l'occasion. C'est là, à une dizaine de kilomètres au nord-est de Lens, que lesfrancophones tiennent leur 7congrès annuel. Pourquoi Carvin ? Tout simplement parce que c'est laBlaugranor qui distribue les cartons d'invitation cette année et qu'Anthony habite en ville. Et pour lancer le congrès, rien de tel qu'un concert du fiston. Perché sur la scène, les yeux scotchés sur sa partition, le petit Esteban joue face à une soixantaine de personnes qui entonne religieusement. «» , confie le petit blond après sa performance, en avouant répéter «» .Même monsieur le maire est présent et passe derrière le micro pour prononcer quelques mots conclus par un «» un brin démagogique. Anthony, lui, livre une prestation plus sincère ponctuée par ce cri du cœur : «» Des amis à qui il rêve de faire découvrir sa région. Alors, après un gros gueuleton, direction un ancien site minier pour la première visite du séjour. Petit-fils de mineurs, Anthony est comme chez lui au milieu de l'impressionnante salle des machines qui lui «» . Mais en quittant le puits dans lequel les anciennes gueules noires descendaient quotidiennement, un membre d'unemarocaine pose la question qui fâche : «Logo du club tatoué sur le mollet droit, «» encré sur l’avant-bras gauche, «» noirci sur le torse, Cyril Roux est co-fondateur de labordelaise. Signe distinctif : des yeux bleus, une barbe et des cheveux en brosse qui lui confèrent une vague ressemblance avec Olivier Giroud . Le grand tatoué a vite fait l’unanimité au sein du rassemblement, au point de se voir confier l’organisation du Congrès 2020, alors que san’est pas encore reconnue par le club. «» , lâche-t-il quelques secondes après avoir décrit ce 20 mai 1992, jour de son septième anniversaire, où il avait été autorisé à voir le Barça s’imposer contre la Sampdoria en finale de Coupe d'Europe. «Autre marqueur identitaire, Cyril a appelé son fils Xavi. À la porte de la brasserie locale visitée essentiellement pour la dégustation gratuite, Youssef Bennani, de lade Casablanca, détaille mousse à la main «» que cette dernière représente. «» , tance-t-il, détaillant les collectes de fonds réalisée par son groupe. La première a permis de financer une opération dentaire à hauteur de 36 000 euros, la deuxième de sauver la jambe d’un gamin, la troisième de transplanter un cœur. Il enchaîne : «Un peu plus loin, Yves Pointet, la soixantaine, supporter du Barça depuis Cruyff. Comme tous les présidents de, il est. Sa femme, Marie-Blanche, fait traîner ses fins de phrases, mais n’y voyez pas là une quelconque lassitude : le couple vient de Martigny, en Suisse. «, concède-t-elle.» Peu de femmes sont présentes au congrès, et la majorité d’entre elles se sont de toute façon intéressées auxdans le sillage de leur mariage. «» , qu’ils disaient. Seule Marie Fauré, gros caractère, tempes rasées, mais élégant minois, fait figure d’exception en tant que présidente de la «» Clan Barcelona FC. «, soupire-t-elle.Entre l'accueil à la trompette, les discours, le festin de midi, et les visites de la mine puis de la brasserie, la troupe n'a pas chômé en ce samedi et file terminer la journée à Lille, où un dîner l'attend avant le retour à l'hôtel. Le dimanche, pas de place pour la grasse matinée. Retour à la salle des fêtes de Carvin où lessont priées de se rendre à 10h pour une réunion de travail. Certains font grise mine. La veille, en rentrant à l'hôtel un peu éméchés, Cyril, Youssef et quelques autres se sont incrustés à un mariage. Le ton est monté avec le père de la mariée, fan du Real, et Youssef a été prié de quitter les lieux par le personnel de l'hôtel. «» , reconnaît-il en faisant sonCe matin, Youssef et les autres auront besoin de toute leur tête pour suivre la réunion de travail de trois heures. Au menu : les différentes problématiques rencontrées par les. Des petits tracas liés aux tickets pour les matchs, ou aux rapports entretenus avec le club qui ne leur rend que très peu de l'amour qu'il reçoit. «» , se plaint Anthony en notant qu'aucun représentant du Barça n'est venu. «» Pas grave, personne n'empêchera la bande de terminer le week-end en s'amusant. Thématique Ch'ti encore et toujours, une friterie mobile s'occupe du repas.Ensuite, place au spectacle de Tino Valentino , ventriloque qui a sa petite notoriété dans le coin et qui débarque sur scène pour une heure de spectacle. Les vannes sont souvent graveleuses, sa marionnette en forme de canard veut «» la femme d'Yves, mais les enfants au premier rang sont ravis et applaudissent. La fin de la journée est rythmée par deux heures de jeux de kermesse et le tournage express d'un, avant le retour final au Novotel. Comme pour la cérémonie d'ouverture, celle de clôture se fait au son de la trompette d'Esteban, maillot de Messi sur le dos. Anthony a réussi l'éducation de son fils, puisque ce dernier prend un air affolé dès qu'on lui parle de Cristiano Ronaldo , comme si on prononçait le nom de Voldemort. La projection du match boucle la boucle en apothéose, et rendez-vous est pris l'année prochaine à Marrakech pour la huitième édition. Un congrès qui sera organisé par Yacine, qui a la banane jusqu'aux oreilles quand il glisse à Anthony pour le remercier : «