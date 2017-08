On était à Saint-Gratien pour ESSG-GF38

Pendant que Neymar prenait ses marques au Royal Monceau en plein Paris, le stade Michel-Hidalgo de Saint-Gratien lançait le démarrage de la saison 2016-2017 du championnat de National 1. On y était.

Red Star, pluie fine et sandwich

« Demain, on se fait une soirée fournie en filles »

Par Antoine Donnarieix, à Saint-Gratien

Le mois d’août sur Paris, c’est le calme au milieu de la tempête. Les locaux partent pour la plupart en vacances, le trafic routier intramuros s’allège, les marcels et les jupes sont de sortie. Pour ceux qui souhaitent passer un court séjour dans la capitale, c’est presque l’idéal. Presque, car qui dit moins de monde dit aussi moins de passage dans les transports en commun. En conséquence, la RATP profite de cette période pour rénover son outil de travail. Le RER C ne coupe pas à la règle. Fermée entre les stations Auterlitz et Javel, la ligne offre cependant un accès à la gare de Saint-Gratien. Passé les pavillons, troquets ou autres débits de tabac, une marche sur le boulevard de l’Entente débouche au stade Michel -Hidalgo, 8000 places assises avec la fameuse piste d’athlétisme tout autour de la pelouse. La rencontre oppose deux promus au nouveau championnat initié par la FFF : l’Entente Sannois Saint-Gratien, dont l’objectif sera avant tout le maintien, et le Grenoble Foot 38, qui peut aspirer à des ambitions un peu plus à la hausse.Mais à Grenoble, on commence à comprendre que rien n’est acquis à l'avance. Après cinq saisons passées en CFA, le club et ses supporters sont motivés par ce nouveau challenge. «, explique Marc, membre de la quarantaine de supporters grenoblois présente dans le parcage visiteurs.» En tribunes, les ultras des Red Kaos sortent les bâches et les mâts de circonstance, avant de déballer sa panoplie de chants. Une cohésion vite transformée en euphorie générale grâce au premier but de la partie signé Nicolas Belvito (5), suivi de près par son capitaine Jean Deletraz (10). Sous la bruine, l’ESSG se rend compte que l’adversaire du soir est bien plus complet et souhaite démarrer la saison de la meilleure des façons. La pause permet à tout le monde de faire un tour sur les réseaux sociaux, puis de s’armer d’une bière et d’un sandwich. Les potes du Red Star sont accrochés par Pau, tout comme Dunkerque avec Marseille Consolat, tandis que Cholet mène à Créteil , tempère Romain, membre des Red Kaos.» Les Grenoblois mettent effectivement l’ambiance comme il se doit dans le Val d’Oise. Les locaux sont plus silencieux, en partie à cause du résultat. Pour autant, les ultras grenoblois ne sont pas les seuls présents autour du terrain. «, annonce le Fa, ancien de la tribune Boulogne devenu indépendant.» L’occasion de pouvoir causer un peu de l’actualité fraîche avec l'homme au combo polo bleu lunettes de soleil noires. «, poursuit le supporter parisien pendant que Florent David s’occupe de briser les reins de son marquage.(interdiction de stade, ndlr)» Si Neymar rend à la fois triste et heureux, l’ESSG ne trouve toujours aucun moyen de déstabiliser les Grenoblois.Dans une seconde période plus soporifique, c’est le speaker qui finit par réveiller tout le stade avec l’annonce d’un double remplacement côté local, sono réglée à fond. Olivier Guégan reste actif dans sa zone technique, et les supporters grenoblois se divertissent en chansons. «, explique Romain.» Manque de pot, le SC Bastia a déposé le bilan et pour le moment, il n'est pas prévu que le club corse dispute le moindre match de National 1.Un penalty obtenu dans les arrêts de jeu permettra à Edwin Maanane de plier l’affaire pour le GF38. 3-0, la saison démarre mal pour l’ESSG, beaucoup mieux pour Grenoble. Après quelques discussions sur la gifle donnée à Créteil par Cholet qui empêche Grenoble d’être leader, la plupart des visiteurs reprend la route pour rentrer directement en Isère. Seul un groupe de quatre étudiants s’est décidé à passer le week-end sur Paris. «, raconte l’un d’eux.» Comme quoi, Neymar ne monopolise pas toute l’attention.