On était à Miami-sur-Seine

La semaine dernière, ils étaient près de 700 jeunes footballeurs, venus de toutes la France, à se rendre à Épinay-sur-Seine pour une journée de détection organisée par le FC Miami City. En espérant que la Seine-Saint-Denis ne soit qu'une escale pour la Floride.

Une vitrine pour la MLS

Ange de la télé-réalité, cannabis et Nottingham Forest

Un dernier match décisif

Par Mathias Edwards et Corentin Pastoret, à Épinay-sur-Seine

Ce mercredi 15 juillet, l'entraîneur du Bergerac Périgord Football Club sait qu'il ne pourra pas compter sur Jordan, son gardien de but. Et qu'il en sera de même le lendemain. Officiellement, le jeune homme sèche deux jours d'entraînement avec son équipe de CFA pour «» . En vérité, celui qui vient de fêter ses vingt ans a pris la même direction que près de 700 autres jeunes footballeurs. Celle d'Epinay-sur-Seine, où le FC Miami City organise quatre jours de détection sous le soleil d'hiver du 9-3.Fondé en 2014 par l'ancien attaquant lensois Wagneau Eloi, qui en est aujourd'hui le, et Ravy Truchot, un «» qui a, entre autres, créé Gleeden, le site de rencontres adultérines, le FC Miami City évolue en Premier Development League (PDL), l'équivalent de la troisième division américaine. Le niveau est amateur, le statut des joueurs aussi. Ce qui n'empêche pas Youri Vaisse, le General Manager du club qui organise ces journées de détection, d'avoir des arguments solides pour attirer en Floride la fine fleur des jeunes footballeurs français que le milieu professionnel a laissé sur le bas-côté. «, récite l'ancien deuxième ligne des espoirs du Biarritz Olympique.» Le speech est bien rôdé. Et il fonctionne à merveille, en témoignent les 4000 demandes reçues par le club pour participer au grand raout.Devant un tel engouement, le FC Miami City a même dû rajouter deux jours supplémentaires, le vendredi et le samedi. En tout, il seront 690 heureux élus, tous majeurs, à tenter leur chance sur les terrains en synthétique du Parc municipal des sports d’Épinay-sur-Seine. Ce qui explique la panique devant la petite table en plastique derrière laquelle Youri enregistre les arrivées des joueurs, impatients de recevoir leur précieux sésame. À savoir, un maillot floqué aux couleurs de l'équipe floridienne, immatriculé de 1 à 400, qui ne quittera pas leurs épaules durant toute la détection. Lea beau afficher trois ans d'expérience dans l'organisation de, dès 11 heures, il accuse un retard de plus d'une heure sur le planning. Mais peu importe. Que ce soit sur le terrain supervisé par l'ex international camerounais Samuel Ipoua, ou sur celui géré par Wagneau Éloi, ça s'active dur. Le head coach du FC Miami City a beau avoir gagné quelques kilos et perdu tous ces cheveux peroxydés, il a gardé l’œil du buteur à qui rien n'échappe. Ce qui lui permet à la fois de repérer un chenapan tentant de chiper un de ses ballons, tout en gardant un regard avisé sur l'opposition qui se déroule devant lui. Et pour cause : l'ancien sélectionneur d'Haïti ne compte pas revenir à Miami les mains vides. «, prévient-il.» Soit, un taux d'admission en dessous de 2% loin de décourager les participants, qui ont chacun déboursé 90 euros – 100 avec option panier-repas – pour tenter de conquérir les States.En action sur les terrains, ou en train d'attendre leur tour, accoudés à des rambardes d'où s'échappent des effluves de cannabis bon marché, les 420 candidats au rêve américain présents le premier jour proviennent de tous horizons. On y croise quelques étrangers, venus du Sénégal , d' Autriche , de Côte d'Ivoire , du Royaume-Uni, d' Allemagne , d' Espagne ou encore d' Italie . Comme Andrea, ce portier de poche de 25 ans, passé par Nottingham Forest et le championnat letton. Il y a également le Belge Giuseppe, qui attire particulièrement l'attention. Le grand brun de 28 ans, qui défend les couleurs du FC Herstal, est un des participants de la neuvième saison des. Doté d'un contrat d'exclusivité avec NRJ 12, le beau-gosse lâche tout de même que s'il est sélectionné pour aller à Miami, pas sûr qu'il réponde favorablement à l'invitation. «» , déclare-t-il solennellement, avant de claquer un selfie avec l'adjoint au maire d'Epinay, chargé de la jeunesse et de la vie des quartiers. Plus loin, Jordan, le gardien de Bergerac, s'est déjà fait des potes. Avec Jason , latéral droit du Plessis-Belleville, dans l'Oise, et Johnatan, qui joue au milieu de terrain à Saint-Dizier, en Haute-Marne, il se prend à imaginer une vie sous le soleil de Floride. «» , rêve Jason Non loin du trio, Hadj, l'ailier de vingt ans de Lyon-Duchère, a entendu parler de l'évènement par les réseaux sociaux : «» . Yanis, lui, n'est pas là pour faire du tourisme ou passer voir la famille. Le solide défenseur formé à Lyon, et passé par l'Evian-Thonon-Gaillard, est parti le matin-même à 5 heures de Chambéry. Après avoir enchainé trois trains différents, il accuse un peu le coup, mais espère fermement recevoir le mail salvateur dans la soirée. Celui qui annoncera qu'il fait partie des 120 heureux élus invités à revenir le lendemain, après l'écrémage de la première journée. Une perspective à laquelle ne pensent pas du tout Jessy et Clément. La paire de milieux récupérateurs venus de Neuilly a d'autres projets que celui de passer l'été à Miami. Ils sont juste là pour «» . Et se défouler un peu pendant leur vacances, eux qui étudient à l'University College of London pour l'un, et à la Sorbonne pour l'autre. En attendant, c'est le moment pour tout le monde d'enchainer trois matchs de trente minutes, et tenter d'impressionner le staff de la franchise américaine. Mais attention : certains postes sont plus observés que d'autres. «» , confie Youri Vaisse.Le jeudi matin, c'est tout décoiffé que Jordan débarque un peu en retard sur les terrain d'Epinay, au grand dam de Nadine, sa maman coiffeuse. Prévenu à 8 heures qu'il était convoqué à... 8 heures, car sélectionné parmi les joueurs retenus pour la deuxième session, le gardien n'a pas eu le temps de se faire beau. Mais peu importe. En plus, son pote Jason est là aussi. «» , s’inquiète le portier de 179 centimètres, qui aime arrondir son anatomie à 1,80 mètre. «, souffle Nadine, alors que son fils est déjà sur le terrain.» Après une matinée de matchs à sept contre sept sur des demis terrains, «» , explique Youri Vaisse, ils ne seront plus que trente à revenir après le déjeuner, pour disputer un match décisif. Jordan en sera, pas Jason . Parmi ces trente rescapés, certains joueront cet été sous les couleurs du FC Miami City. S'il devait être appelé, Jordan ne sait pas s'il accepterait de participer à l'aventure. Bergerac, son club, lutte actuellement pour la montée en National. Un niveau largement plus élevé que la D3 de l'Oncle Sam. En attendant, il doit rentrer fissa en Dordogne. Le lendemain, il est convoqué à midi avec son équipe. Pour monter dans un bus, direction... Paris, où il doit affronter la réserve du PSG . Les plaisirs du foot amateur.