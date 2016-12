On était à Liverpool pour le Boxing Day

Sur le continent, beaucoup pensent que le Boxing Day rime uniquement avec football, en Angleterre. Que nenni ! Au Royaume d’Elisabeth II, le lendemain de Noël est surtout le jour du shopping et de la débauche.

« Ce sera la folie, les bagarres ! »

Plus important que le 25 ?

1,300£ à 8h30

Par Emilien Hofman, à Liverpool

Elle n’est pas institutionnalisée, la définition du Boxing Day. Pour le Oxford English Dictionnary, ce terme remonte aux années 1830 et correspond au "premier jour de semaine après Noël durant lequel les postiers, les garçons de course et les domestiques étaient en congé et recevaient une "boîte" de Noël." Mais pour d’autres, le Boxing Day apparaît déjà au XVIe siècle quand les serviteurs – voire même toute personne qui rendait un service pendant le reste de l’année – se retrouvaient en vacances avec un petit cadeau ou une dringuelle. Mais dans la tête des fans de foot du Continent, le Boxing Day ne correspond à rien d’autre qu’à un jour de matchs. Et c’est loin d’être une erreur, puisque la première rencontre de l’Histoire disputée un 26 décembre s’est déroulée en 1888 pour permettre à Preston North End de gifler Derby County 5-0. Au départ, la Fédération faisait gaffe à planifier des matchs pas trop loin pour que les gens ne doivent pas douiller exagérément en frais de déplacement. Mais depuis lors, ça a bien changé même si les 56 miles que les fans de Stoke City doivent parcourir pour le match de ce soir sont un joli contre-exemple de distance. Mais si les supporters des Potters ont fait comme tout anglais qui se respecte, ce n’est pas ce mardi qu’ils auront dépensé le plus de fric pour le foot…À deux pas de la zone piétonne et commerçante du centre de Liverpool , le O’Neill’s est un vrai pub anglais où le badaud boit sa Guinness en mangeant des burgers servis par une barmaid boiteuse et à l’accent digne de celui d’un vieux docker. À côté d’elle, Anna fait presque figure de princesse malgré son allure de fonceuse et de rentre-dedans. «Dans sa cahute nommée Bavarian Bar – où on trouve trace de toute culture sauf de la bavaroise – Alioub perfectionne son anglais. Ce Parisien d’origine vit à Liverpool depuis deux mois après avoir terminé ses études de marketing. Il ne peut que confirmer le côté enchanteur du BD. «Dans les rues, le contraste est saisissant avec la veille. Si le 24 est dévolu à une déchéance encore plus importante que le 31, le 25 décembre est un jour complètement mort où il n’est absolument pas question de trouver le moindre Fish&Ships à se mettre sous la dent – et n’espérez même pas aller acheter un Snickers au paki du coin. «» Assis sur un fût de bière/tabouret dans le Bavarian Bar, Ben trouve que la bière est chère.Ce fan d’Everton a déjà vécu une bonne cinquantaine de Boxing Days dans sa vie, mais il n’en dégage pas un souvenir plus perçant que les autres, simplement cette maxime qui revient comme une ritournelle : «» Plus la journée avance, plus les jupes des Anglaises raccourcissent et plus leur faciès prend une couleur pamplemousse, voire incarnat. Correctement maquillée mais avec une dentition clairement refaite, Vicky s’apprête à assister à un vrai débarquement dans son pub, le Flanagan’s. «, prévient-elle.» Plus que pour le football, c’est ainsi pour les soldes que les sujets de Sa Majesté Elisabeth II s’émeuvent et deviennent complètement dingues le 26 décembre. «» , complète la barmaid.Dans un article publié en mi-journée le lendemain de Noël,s’attendait à ce que 55 millions de pounds soient dépensés ce jour-là. Ling Lin, rencontrée quelques heures plus tôt, a en tout cas largement participé à la fête, elle qui avait dépensé £1,300 dès… 8h30. «, reprend Vicky.Si les Anglais préfèrent vider leur portefeuille au Primark plutôt qu’au football le lendemain de Noël, alors qui est au stade ? «, croit savoir Vicky.» La nuit tombe, on se demande si la prochaine Anglaise qu’on croisera ne sera pas tout simplement à poil, les résumés de la journée de Premier League défilent sur les écrans des cafés, mais nos voisins d'outre-Manche s’en foutent : aujourd’hui, ils ont élargi leur garde-robe. Et tant pis pour le foot.