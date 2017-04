On était à la réunion des Pastoristes

Des maillots du PSG floqués du numéro 10, des masques à l'effigie d'El Flaco et beaucoup d'étoiles dans les yeux. Eux, ce sont les fans inconditionnels de Javier Pastore. Et ils se sont réunis officiellement lundi dernier pour la première fois dans un troquet parisien.

L’église pastoriste

Le Pastorisme pluriel

Le plus grand des Pastoristes

Par Florian Lefèvre et Lhadi Messaouden

Lundi 24 avril, début de soirée, Le Perroquet, à deux pas de la porte d’ Orléans , dans le sud de Paris. Une jeune femme s’avance prudemment derrière les portes du troquet : «» Derrière le comptoir, Patrick et son épouse sont formels : «» Vrai que les posters à l’effigie du PSG tapissent les murs du Perroquet. Sur un vieux drapeau affichant les coupes glanées par le club rouge et bleu, on a même rajouté les lignes du palmarès des années 2000 et 2010 au Tipp-Ex. Pourtant, au fond de la salle, la discussion s’apparente davantage à celle d’un culte religieux qu’à celle d'un bistrot. «» , souffle Hervé. Cette chose, c’est Javier Pastore Quand on voue allégeance au meneur de jeu argentin, il est préférable d’avoir un goût prononcé pour la souffrance et le romantisme. Ces deux dénominateurs communs sont partagés par la quinzaine de fidèles accoudés au fond du bar. L’objectif ici est de créer le premier rassemblement de «» en France . Rien que ça. «» , confie Marc Álvarez, journaliste pour Canal-Supporters, le site à l’origine de cette assemblée. Au-delà d’un simple mouvement, il s’agirait presque d’une secte religieuse dont les fondements se basent sur l’inconstance de. «» , s’époumone Khalif, vêtu d’une tunique floquée au nom de son prophète.À ses côtés, Enzo, dix-sept piges au compteur, partage son constat : «» Xavier, la trentaine, essaye quant à lui de rationaliser l’amour qu’il porte à l’Argentin. Peine perdue. «» Derrière cette sacralité se cache en réalité un plaisir coupable, égoïste. Celui d’être à la marge, d’être ostracisé par les autres et de prendre son pied malgré tout. «viens, on va te réconforter» , poursuit Ambre Godillon de Canal-Supporters, avant de lancer un karaoké improvisé en l'honneur de Pastore, sur l'air de «» .Aujourd’hui, la vie des Pastoristes est plus calme que par le passé. Même si Javier joue le remake dudepuis des mois, il a gagné auprès du grand public une légitimité qui permet aux puristes de s’exprimer à visage découvert. Désormais, leur blues a laissé place à des conflits internes. Comme toutes les religions avant elle, le Pastorisme risque de faire face à un schisme, une rupture dans la communion d'. «» , balance Mohammed, la pinte de bière à la main. «» , réplique Damien. Un autre croyant confie sous couvert d’anonymat qu’il commence à perdre la foi, la frustration de voir le frêle Argentin en tribunes ou sur le banc ayant pris le dessus. Bref, le natif de Córdoba réussit même à faire douter les siens. À l’exception d’un Pastoriste de la première heure...Le 12 septembre 2011, Hervé publiait sur YouTube une vidéo titrée La chanson de Javier Pastore pour montrer ses talents de chanteur à un ami – «» –, sans se douter que son hymne à la gloire d'allait casser les internets. Après le buzz médiatique, l’homme se retrouve l’année dernière à suppléer le speaker du Parc des Princes, Michel Montana, pour un PSG-Montpellier. Et à la 77minute, un frémissement parcourt le Parc. «"MagniFlaco"(Michel Montana, ndlr)"Hervé, tu sais, c’est pas la peine de crier, tu as un micro.""Non, mais je crie pas, je déclame mon amour."