On était à la finale de papy-foot

Ce mercredi avait lieu à la résidence des Ternes à Paris la finale de l'édition 2017 du tournoi de papy-foot. Soit un tournoi réunissant autour d'une table des jeunes et des moins jeunes, pour plus de lien, plus de fun, plus de plaisir. On y était.

Maisons de retraite et liens intergénérationnels

Les Seigneurs

« On a gagné à deux ! »

Par Eric Carpentier

Christine et Daniel ont eu du mal à entrer dans leur match, mais maintenant, ils reviennent. Tour à tour, ils enchaînent les buts. De 0-2 à 4-2 en quelques minutes, la paire du XVIIs'octroie une occasion en or de repartir avec le trophée. Sauf qu'en face, le duo composé d'Idris et de monsieur Tenez ne s'avoue pas vaincu. 4-4, le match va en prolongation. Il faut deux buts d'écarts pour l'emporter. Au forceps, Christine et Daniel font finalement le break, la résidence services Les Epinettes est sacrée championne sous les hourras de ses supporters. La petite fille et le vieil homme se tombent dans les bras. Christine à neuf ans, Daniel en a 70. Cet après-midi, le temps d'un tournoi de papy-foot, ils ont fait équipe pour le meilleur, et surtout pour le plaisir.Trois heures plus tôt, c'est une agitation plus calme qui anime le réfectoire de la résidence des Ternes. Les 50 seniors et 70 enfants attendus ne vont pas tarder à arriver, les bénévoles de l'association Tatane déplacent les dernières tables rondes, disposent les chaises autour de l'aire de jeu. Au milieu trônent trois baby-foot. Pas des Bonzini de compétition officielle, non. Plutôt, des baby-foot en carton légers et ludiques, réalisés par Kartoni, dans le pur esprit de l'après-midi.Parmi les bénévoles, il y a Julie, Mathieu Léo, Gauthier ou Faousi. Sans oublier Vikash Dhorasoo, qui enfile son T-shirt Tatane avant de remonter l'histoire du projet. Avec, au départ, une question simple : «"où peut-on apporter du football, qui pourrait en avoir besoin ?" explique le fondateur de Tatane.» Vikash Dhorasoo peut avoir le sourire. Car le délire d'associer les gamins de centres aérés et des anciens de maisons de retraite fait mouche. Alors, après le succès de la première édition, la direction des services aux personnes âgées de la ville de Paris est revenue vers Tatane pour organiser la Saison 2. Et maintenant, place auAprès les pinces serrées et les quelques mots d'ouverture prononcés par Geoffroy Boulard, maire du XVII, c'est l'annonce des équipes. Ou comment faire monter l'ambiance d'une dizaine de décibels entre les partisans du Préfet-Chaleil, de Saint- Eloi , d' Oscar Roty, de Leprince, de Vaugelas et des Epinettes. Autant de résidences services qui se sont associées à des centres aérés pour organiser les tournois qualificatifs qui, pendant trois mois, ont permis de faire émerger leurs paires de champions pour cet après-midi. Des duos qui suivent toujours le même schéma intergénérationnel : un enfant et un senior. «» précise Faousi.Préposé au rôle de chauffeur de salle, l'animateur gère avec entrain une cohorte composée d'enfants agités et d'anciens secoués. La grappe s'agglutine autour du premier match, les pancartes et les tambourins sont de sortie. Certains vieux semblent un peu perdus, d'autres amusés, d'autres encore se concentrent sur le jeu. Aux manettes, la paire composée de Yanis et Lucien se fait sortir d'entrée, malgré l'incompréhension du second : «» Oui, ici, à part la finale, les matchs se jouent en quatre buts. Aucun besoin de suivre les règles lorsque les catégories d'âges sont allègrement mélangées. Et les genres, évidemment : au match suivant, c'est le duo Jeanine – Mathis qui sort facilement vainqueur de son opposition : 4-1.Éliminée en demi-finale, Jeanine n'en perd pas son sourire pour autant. Casquette à l'envers, maillot colorée, short noir, bas noir, elle énumère fièrement ses activités sportives, du haut de ses 76 ans : «» À quelques mètres, Sophie Gallais se satisfait de voir que Jeanine est un cas rare dans le papy-foot : «