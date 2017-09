On était à la finale de l'EuroFootgolf

Dimanche dernier a eu lieu la finale du premier Euro de footgolf, dans le golf d'un château du Loiret. Le Royaume-Uni, la France, l'Italie, la Hollande, la Suisse, la Hongrie, l'Espagne et le Luxembourg ont répondu à l'appel.

Sport du dimanche et cuissard de compression

Vieux cons versus jeunes abrutis

Dieu sauve la Reine et les footgolfeurs

Par Eric Carpentier, à Augerville-la-Rivière

» Au 18trou de sa Suisse, Julien doit réfréner quelques ardeurs. Ses gars viennent de battre la Hongrie, ils célèbrent leur cinquième place finale en balançant de grandes chandelles vers le perron du château d'Augerville – hôtel****, golf et spa – et son jardin à la française. D'ailleurs, Julien n'a pas vraiment le cœur à fêter ce résultat : son objectif à lui était les demies. Ce qui ne l'empêchera pas, quelques minutes plus tard au bar, de poser un billet de cent pour commander deux Budweiser. Ni d'afficher une autre satisfaction, celle de voir que huit pays ont pu, pour la première fois, se réunir dans une nouvelle compétition, l'EuroFootgolf. Toute l'année, Julien a la charge de l'European Footgolf Tour, sorte de Ligue des champions de la discipline. Et ce week-end, avec l'Euro premier du nom, une brique supplémentaire a été posée dans la construction d'un tout jeune sport.13 heures. Devant le salon Litz, QG de l'organisation où s'affairent les quatre salariés et la dizaine de bénévoles de l'Association française de footgolf à l'initiative de l'Euro, Paul Oliver annonce les oppositions de la grande finale qui doit commencer une heure plus tard. La France et le Royaume-Uni vont s'affronter en sept duels : trois en équipes de deux, quatre en individuels, sur 18 trous et pour un point en jeu chacun. Les noms s'égrainent quand, tout à coup, Hongrois, Suisses et autres s'unissent dans un concert d'exclamations : Ben Clarke, numéro deux mondial, va jouer Antonio Balestra, numéro trois. Une rencontre au sommet.Ce n'est pourtant qu'un homme à la dégaine de sportif du dimanche, au mieux, qui s'avance sur le trou numéro un. Bedaine d'habitué du pub, pieds écartés et bras ballants, Ben Clarke ne ressemble pas exactement au portrait type de l'athlète champion. Une allure qui ne doit pas induire en erreur, nuancera son adversaire Antonio Balestra au moment de retirer son cuissard de compression enfilé pour protéger ses adducteurs douloureux. «, assure le numéro un français.» Sept parcours, soit l'équivalent de 63 trous pour un golfeur traditionnel : les 18 trous d'un parcours de footgolf sont généralement dessinés sur neuf trous. C'est que la force d'un shoot n'a pas celle d'un driver ou d'un bois 3. Ce qui permet, aussi, de faire cohabiter deux pratiques.Car, sur le parcours, ce sont parfois deux mondes qui doivent s'accepter tant bien que mal. Pendant qu'une dame observe avec circonspection ces footballeurs en polo et chaussettes jacquard s'ébrouer sur les greens et tandis que deux biches jouent lesen traversant l'aire de jeu, les «» , «» ou «» claquent dans la quiétude du château. Benjamin Gavanon, qui facture les 255 matchs avec l'équipe (de football) de Nancy, roule aujourd'hui pour leFrance : «» Ce qui n'empêche pas les golfs de se pencher de plus en plus sur la discipline hybride. «» , détaille son président Romuald Pretot. Et si le directeur commercial passé par Saint-Étienne, Sochaux ou le PSG met dans le même sac «» et les «» , le nombre de licenciés et de parcours en constante augmentation semblent donner raison à lade la plaquette de l'évènement : oui, il est possible de faire d'une activité apparentée au football «» . Tout un programme.Retour au terrain. Malgré la convivialité, la tension est palpable entre Français et Anglais. Si «» prend encore le pas sur la rivalité historique, un premier titre européen reste en jeu. Dans un scénario idéal : après des centaines de coups, tout se joue sur le dernier ballon. Celui du Français tape le drapeau avant de ressortir. Celui de l'Anglais, qui a réussi son approche, rentre de près. Undu pied victorieux à rendreles Anglais. Ils s'embrassent, dansent et chantent sur le green. La France voit le titre européen lui filer sous le nez dans les dernières minutes de sa finale. Comme un scénario de déjà-vu.En attendant la remise des médailles, Benjamin Gavanon revient sur la technique nécessaire à un bon footgolfeur. Pour lui, le meilleur footballeur n'est en rien assuré de maîtriser la discipline : «» Une spécificité qui n'est pas pour déplaire à l'ancien tireur de coups de pied arrêtés : «» À tel point que Gavanon, comme d'autres coéquipiers de l'équipe de France, a créé son club. À Marseille évidemment, où le natif de la cité phocéenne tient une boutique de dégustation de fruits de mer avec son frère Jérémy.Pour l'heure, place aux médailles. Les équipes sont appelées une par une sur le son de. La bruyante équipe de Hongrie se voit décerner le titre honorifique d'équipe la plus sympa. Les Français récupèrent leur médaille d'argent et un chèque de 1 000 euros qui aidera à financer les participations de ses membres à diverses compétitions – l'heure n'est pas encore au professionnalisme dans le footgolf, même si Antonio Balestra peut se l'imaginer d'ici quelques années, à condition d'attirer les sponsors. D'ailleurs, tout est mis en œuvre pour communiquer avec un service productif en la matière. Et, de fait, le footgolf a des arguments à faire valoir : un sport physique, mais accessible, une bonne atmosphère, des cadres de jeu exceptionnels. Un organisateur souffle, à raison, sa satisfaction d'un Euro réussi. La compétition a été intense, le temps plus ou moins clément, le champagne s'annonce frais. Jusqu'au bout, aucune fausse note. Ou presque : levient résonner en plein cœur du Loiret, dans la cour d'un château français du XIIsiècle. À cause du footgolf. On ne lui dira pas merci.