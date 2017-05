On était à la Diomède Cup

Pour la septième édition de la Diomède Cup, l’Acamédie Diomède a fait les choses en grand en offrant à ses jeunes un match contre une sélection France 98. Entre plaisir de se retrouver et vision d’avenir, on y était.

Makélélé patron, Gibril futur champion

« La prochaine fois, Bernard, préviens-nous un peu avant… »

Par Antoine Donnarieix, à Issy-les-Moulineaux

» Il est vingt heures pétantes en ce lundi 29 mai. Devant le palais des Sports Robert Charpentier d’Issy-les-Moulineaux, le service de sécurité donne le ton d’une soirée où un très beau plateau d’invités est venu célébrer l’Académie Diomède. Une association d’insertion scolaire, sociale et professionnelle, par le sport, pour les jeunes, où déjà 281 garçons et filles sont passés. Un organisme qui favorise l’épanouissement personnel et encourage la prise de responsabilités. Une manière ludique de grandir, en somme. Dans la salle, les deux tribunes du gymnase sont proches d’être pleines, et un speaker chaud comme la braise demande à la salle d’acclamer l’arrivée imminente des joueurs. De son côté, Laura Flessel a déjà pris la parole, et si la Guêpe ne pique plus, sa classe vestimentaire la couronne reine de l'essaim, où 1300 personnes se sont rassemblées. Le but ? Boucler la neuvième année de la création de l’académie par un match de gala, contre les anciennes gloires de France 98. Comme au bon vieux temps.Premiers de sortie, Bixente Lizarazu et ses mollets toujours saillants ouvrent le bal de laavec une certaine lucidité sur le temps qui passe : «» Numéro 3 dans le dos, l’ancien latéral gauche garde la forme sur le terrain, où l’équipe de France démarre la rencontre comme un diesel. Lionel Charbonnier est dans les buts, Franck Leboeuf en arrière avec Liza, Makélélé s’occupe du milieu de terrain, tandis que Sylvain Wiltord et Robert Pirès s’apprêtent à dynamiter les cages adverses. «, explique l’ancien Gunner.» En face, l’équipe concoctée par l’Académie United fait un hommage à Booba, avec que des numéros dix dans sa. Sur le maillot uniquement, puisque l’équipe se compose d’anciennes gloires du football comme William Gallas, Basile Boli Steve Marlet ou Frédéric Piquionne , et certains journalistes comme Smaïl Bouabdellah, au toucher de balle plutôt suave.Mais où est donc passé le père Diomède ? Au four et au moulin, «» veille au confort de toutes les personnes présentes, épaulé par son équipe. Le premier tiers temps se termine, France 98 est menée au score. Sur le banc, Aimé Jacquet prend place au centre du gymnase, pour récompenser la nouvelle génération. Reçus par le mythique sélectionneur national, madame la Ministre et Bernard Diomède , plusieurs jeunes reçoivent des prix attribués par le jury. Parmi eux, Gibril, lauréat du prix «» . «, explique ce jeune pensionnaire d’excellence avec les U15 de Choisy-le-Roi.» Tout sourire, l’enfant symbolise la réussite actuelle de cette aventure débutée en 2008. 79 élèves sont aujourd’hui partie prenante de cette formation, orientée en cinq programmes majeurs :et. Avec 100% de réussite des élèves au baccalauréat et au brevet des collèges depuis quatre ans, difficile de faire mieux au tableau d'affichage.En tant qu'ancien pro, malgré un léger embonpoint, Bernard Diomède garde toujours une certaine ambition. «» Sur le terrain, les acteurs reprennent place pour les deux derniers tiers temps, et France 98 s’apprête à passer comme un rouleau compresseur sur son adversaire. Peu connu pour ses qualités de buteur, Makélélé met la France sur les rails de la victoire, qui tourne même à la fessée publique. Résultat final : 9-2 France 98. Si les Hauts-de-Seine sont mis à l’honneur, Frédéric Piquionne conserve une pointe d’humour après la douche, lors du discours de remerciement organisé autour d’un buffet raffiné. «Peu avant le dénouement de la soirée, le coach de l’équipe de France U17 peut commencer à baisser le pied et tirer les premières conclusions : «» Toujours fédérateur, Diomède marche désormais dans les pas de son ancien mentor qui l’a amené vers le Graal le 12 juillet 1998, Aimé Jacquet : «» Et ça ne coûte pas plus cher non plus.