On a suivi la 37e journée de L2 avec les Strasbourgeois

Vendredi 12 mai, près de 3000 supporters du RC Strasbourg étaient massés dans la salle Rhénus Sport pour suivre l'avant-dernière journée de Ligue 2 sur écran géant. Face à Niort, le club alsacien avait l'opportunité de valider son ticket pour l'étage supérieur. À l'issue d'un match décevant, la grande fête n'a pas eu lieu.

A 10 minutes du coup d'envoi, le Rhenus devient bouillant 🔥🔥🔥🔥 #CNFCRCSA pic.twitter.com/F4LtsS7wXd — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 12 mai 2017

Du delire au Rhénus après le penalty transformé par le Racing #CNFCRCSA pic.twitter.com/RrtBEYVRo3 — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) 12 mai 2017

Ascenseur émotionnel

Par Grégoire Belhoste, au Rhénus Sport de Strasbourg

Ce soir, c'est multiplex. Alors Enzo, dix-sept ans, a un œil rivé sur le grand écran de la salle Rhénus Sport diffusant le décisif Niort Strasbourg , l'autre sur son smartphone pour suivre en simultané les autres rencontres de la soirée. En cette fin de saison, seuls quelques points séparent les cinq premiers de Ligue 2. Tout peut se jouer ce soir, du moins pour le leader strasbourgeois, tenu éloigné des terrains de première division depuis la terrible saison 2007-2008, qui l'a vu dégringoler à l'échelon inférieur après une série de onze défaites. Enzo avait huit ans. Il ne vibrait pas encore pour le Racing. Trop jeune et plutôt porté sur le basket. Mais ce soir, c'est différent : le dauphin Amiens affronte Laval , tandis que le troisième, Troyes , reçoit Reims pour le derby champenois. Si ces deux-là chutent et que le RCS l'emporte, Enzo et les siens pourront fêter la montée. «, prévient le supporter.D'ordinaire, la salle Rhénus Sport accueille les matchs de la SIG (pour Strasbourg Illkirch-Graffenstaden), l'équipe de basket de la ville. Suspendus au plafond, des fanions rappellent les grandes heures de la formation alsacienne : champion de France Pro B en 1999, champion de France Pro A en 2005, champion de France Espoirs en 2015. Ce soir, les deux paniers de baskets sont abaissés. Au fond de la salle trône un écran géant. Devant, 3000 spectateurs ciel et blanc. La mairie a décidé de réquisitionner le Rhénus pour diffuser le match du Racing, en pleine bourre cette saison. «, dit Sébastien, 25 ans, dont dix à supporter le club alsacien.Dixième minute. Faute niortaise dans la surface. Penalty pour le Racing. Khalid Boutaïb s'élance et ouvre le score. Vacarme monstrueux au Rhénus. Pour les supporters, le match ne pouvait pas mieux commencer. «» , note Enzo, en regardant Boutaïb célébrer son but. Avec vingt réalisations, l'international marocain figure à la deuxième place au classement des buteurs du championnat. De quoi rejoindre les légendes Daniel Ljuboja, Peggy Luyindula ou Pascal Nouma dans le cœur des supporters. À la 36, rebelote. Cette fois, c'est le Camerounais Stéphane Bahoken qui dégaine une tête imparable face au gardien des chamois. Rhénus exulte. Jusqu'à ce que l'arbitre refuse le but, le ballon n'ayant pas franchi la ligne. «» , hurle-t-on dans un coin de la salle. Dix minutes plus tard, à quelques secondes de la mi-temps, André Dona Ndoh égalise pour Niort . «» , grogne le speaker. Puis sa voix reprend du muscle : «Chemisette à manches courtes et écharpe autour du cou, René Stoeckel se présente comme le président du club de supporters. Ce quinqua connaît le Racing comme sa poche. Premier souvenir ? «» , dit-il tandis que les enceintes crachent un remix électro de, tube sirupeux des années 2000 signé Baby Bash. Plus récemment, René a connu ce que tous nomment ici le «» . La descente du club en L2 en 2008, mais surtout la relégation en CFA 2 à l'été 2011, pour raisons financières. «» Fayçal, la trentaine, a lui aussi vécu l'ascenseur émotionnel : les années fastes puis la dégringolade. «» Durant la descente aux enfers, Fayçal vit à Paris. Loin des yeux, loin du cœur ? «Douche froide au retour des vestiaires : le RCS encaisse un but, puis un second à l'heure de jeu. Le bourreau se nomme Ande Dona N'Doh, Camerounais lui aussi. Dans les gradins, les mines sont déconfites. Trois jeunes grimés aux couleurs du RCS viennent saluer René. «, bredouille l'un d'eux.» René rassure, proverbe à la clé : «» Six minutes plus tard, Bahoken permet à Strasbourg de revenir à la marque. Ouf. Rhénus respire. Mieux, à la 75minute, un Chamois Niortais est expulsé pour un but, refusé, inscrit de la main. «» , chambre le speaker, dans un accent allemand impeccable. La fin de match est à l'avantage du Racing, mais le score ne bouge pas. Mauvaise opération pour le RCS . De leur côté, Troyes et Amiens ont remporté leur match. Le Rhénus se vide en silence. Seuls trois points séparent désormais Strasbourg , leader, du Nîmes Olympique , sixième. Avec Amiens Lens et Brest également dans la bagarre, c'est une ultime journée à haute tension qui se profile pour les ultras strasbourgeois. «, soupire Alexandre, 32 ans, devant l'arène désormais déserte.» Un petit silence, puis un sourire : «