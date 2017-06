On a rencontré l’homme qui construit des stades en Lego

Chris Smith a un nom banal et vit dans une banlieue banale du nord-ouest de l’Angleterre. Pourtant, il a trouvé un moyen de s’extirper de la normalité. Depuis trois ans, ce fan de Crystal Palace passe beaucoup de temps tout seul avec ses Lego. Avec les jouets, il ne construit pas de châteaux ou de bateaux pirates, mais des stades de football. Son but : construire 104 enceintes anglaises et écossaises. Il en est à la moitié.

White Hart Lane et un gros bol de paella

Une vieille Mazda et feu Roker Park

Par Thomas Andrei

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un jour de janvier 2014, à Altrincham, banlieue sud de Manchester connue pour attirer les gastronomes du centre-ville, Chris Smith s’ennuie. Il traîne sur Internet et tombe sur un article intrigant. Aux États-Unis, des fans de foot US s’amusent à construire les enceintes du sport national à coups de Lego. Après une rapide recherche, il s’étonne qu’aucun fanatique den’ait entrepris la même aventure avec des stades de Premier League. Alors, il décide de se lancer.Sur le site de jouets danois, il commande une centaine de briques et entreprend la construction de Selhurst Park, l’antre de son club de cœur, Crystal Palace. «, confie-t-il.» Ravi, Chris partage sa création sur Twitter, attirant pléthore de réactions enthousiastes. Alors il enchaîne. Après avoir assisté à un match d’Everton, il entreprend la construction de Goodison Park. Les travaux ne prennent que quatre semaines, moins que ceux du stade voisin d’Anfield. Le bâtisseur se fait une petite notoriété sur les réseaux sociaux, suffisante pour recevoir une première commande pour l’érection de St Andrew’s, le terrain du Birmingham FC. Il vend la maquette 300 livres et l’aventure commence.Dès lors, Chris ne construit plus que pour les autres. «, avoue-t-il.» Dès l’été 2014, il lance son site et travaille presque chaque jour pour pouvoir livrer à temps ses maquettes. Pour financer l’opération, il obtient 5 000 livres d’une agence finançant des start-ups à Manchester. «, sourit-il.» Pour s’offrir un stade Lego, comptez entre 450 livres pour Wembley et 180 pour Sincil Bank, le petit stade de Lincoln City. Les prix varient en fonction de la taille de l’édifice et peuvent paraître élevés. Mais la plus grande partie des fonds ne sert qu’à rembourser l’achat de briques, qui peut parfois s’avérer compliqué. Chris explique : «» Mais parfois, pour livrer à temps, Chris doit avoir recours à l’aide... d’un dealer. «, développe-t-il.Peu à peu, Chris se professionnalise. Très vite, les maquettes commencent à prendre trop de place. Si construire des stades en Lego est évidemment très haut placé sur l’échelle de la, Chris précise qu’il a «» et n’a repris que 21 ans plus tard. Le trentenaire a bien une vie, qu’il partage depuis 17 ans avec Kerry, sa compagne rencontrée alors qu’il n’était qu’un ado. Avocate, Kerry aime elle même s’amuser avec des Lego durant les vacances de Noël. Mais sa patience a des limites. Chris raconte : «"C’est totalement fou, tu dois bouger tout ça !" » Par chance, Chris trouve rapidement un studio, à cinq minutes de chez lui. Plus que libérer sa copine, le déménagement permet à sa petite entreprise d’entrer dans une nouvelle dimension. Il explique : «Seulement, même avec un site bien foutu et un local, l’entreprise a des limites. La plus importante est que Chris doit tout livrer seul, à bord de sa Mazda. Si les livraisons dans son coin du Royaume, à Birmingham ou Liverpool, ne sont pas trop pénibles, transporter des mini-stades jusqu’à Southend, au sud-est de l’Angleterre ou en Écosse pose forcément quelques problèmes. Bizarrement, c’est en plus du pays d’ Alex Ferguson qu’émanent le plus de commandes. À Aberdeen, la ville de l’ancien manager des, à six heures de route de Manchester, les locaux sont particulièrement fous des créations de Chris. Il s’amuse : «» Par chance, le bâtisseur s’est déjà fait un pote dans la ville côtière. «(club de 5division, au nord-est, entre Sunderland et Middlesbrough, ndlr)» Malgré ces coups de mains, Chris ne peut pas toujours suivre. Alors, depuis janvier 2017, il se met à refuser des commandes. À regret, parce qu’il s’agit là d’un des aspects les plus plaisants de son entreprise.Le roi du Lego a, par exemple, déjà dû partir en courant pour échapper à une petite copine furieuse de découvrir un Anfield en Lego sur la table du salon. Mais sa plus belle histoire concerne Roker Park, enceinte de Sunderland de 1898 à 1997. «, raconte-t-il, ému.» Au début de son aventure, Chris n’aurait jamais imaginé que des stades en Lego puissent procurer tant d’émotion. Il avoue être légèrement accroc à ses constructions, mais assure pouvoir passer quelques jours sans entrer dans son studio. S’il a déjà réalisé 150 stades de 92 clubs différents, il sait aussi que son entreprise est sans fin. Une idée qu’il trouve réconfortante : «