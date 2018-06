On a regardé Tunisie-Angleterre à la Boule rouge

Alors que la Tunisie s’inclinait sur le fil face à l’Angleterre, le match a eu le mérite de faire vibrer le restaurant La Boule rouge, dans le 9e arrondissement de Paris. Un établissement qui n’avait rien à envier à l’ambiance des meilleurs restaurants de l’avenue Habib Bourguiba, à Tunis.

Des buts, du thon à l’harissa et de la pisse sur les pneus

René le chat noir

Par Gad Messika

À l’angle de la rue de la Boule-Rouge et de la rue Monthyon, la pression commence doucement à grimper. Cela fait 42 ans que La Boule rouge reçoit les expatriés tunisiens en mal du pays. Avant de prendre son service, Medhi, le barman de l’établissement, boit les paroles de Jean- Charles Sabatier entre deux bouchées de riz jaune accompagnées de leurs boulettes au cumin. Il était trop jeune, lorsque la Tunisie perdait contre l’Angleterre, en 1998, alors cette fois-ci, il aimerait que la donne change. «» Faouzi s’occupe de la salle et se dépêche de faire sa mise en place, avant de recevoir les clients. À chaque aller-retour, l’homme qui ressemble étrangement à Aymen Abdennour pose un œil sur l’écran installé à l’entrée de l’établissement. Lui aussi a son avis sur la rencontre. Et autant dire qu’il est plutôt tranché. «» Le boss, Raymond, est dans l’arrière-salle, s’occupant de prendre les dernières réservations. Le voilà qui s’installe devant le téléviseur. Le service peut enfin commencer.Lorsque les hymnes nationaux retentissent, les lieux commencent à se remplir. Les habitués s’installent sur une longue table, les verres d’anisette se remplissent et les assiettes contenant menina (galette d’œuf et de pomme de terre), navets marinés et le classique combo thon à l’huile/harrissa commencent à débarquer sur les tables. Raymond serre des paluches et balance son pronostic à la volée. Il a placé 50 euros sur le match nul et il a confiance en son équipe. À 85 ans, il connaît un peu le foot. Il a même vu les plus belles équipes jouer devant ses yeux. D’ailleurs, l’une d’entre elles tient une place particulière dans son cœur : le Brésil 1970, d’un certain Pelé. Alors, quand Kane ouvre la marque, le boss est emmerdé, mais reste serein en régalant d’anecdotes. «La rencontre s’équilibre, et Raymond, tel un bon chef d’orchestre, donne des consignes à ses hommes d’un revers de main. À la demi-heure de jeu, Kyle Walker concède un penalty pour les Aigles de Carthage. Tout l’établissement bondit. Sassi transforme le penalty, c’est la première fois que le boss arrache un sourire. «» lâche-t-il à la mi-temps. Juste le temps de s’envoyer une anisette et de raconter une nouvelle anecdote qui sent bon le bled. «Alors que la seconde période commence et que les Anglais remettent le pied sur le ballon, Raymond remonte une liste des personnalités qui sont rentrées dans son restaurant : Nicolas Sarkozy, Charles Aznavour ou bien l’ancien attaquant du PSG, Fabrice Pancrate, «» . Les différents couscous et complets poissons se baladent de table en table, mais Raymond ne se laisse pas déconcentrer. La fin de rencontre est tendue, et les hommes de Nabil Maaloul se recroquevillent en défense. Marcus Rashford, entré un peu plus tôt sur la pelouse, fout le feu dans la défense tunisienne. «» balance le boss. À dix minutes de la fin, les nerfs sont à vif. Raymond, devant son poste, s’improvise coach de la sélection. «René, un habitué des lieux, passe fumer une clope à l’extérieur, verre de whisky dans la main. «» s’exclame Raymond. C’est vrai qu’ici, le René traîne une sale réputation. «» Ce dernier avait vu le coup venir. Durant le temps additionnel, Harry Kane plante son doublé pour une victoire des. Le patron, excédé et déçu, en remet une couche sur le pauvre René, qui voulait juste s’en griller une tranquillement. «