On a discuté avec le sosie péruvien de Zlatan

Comme le Suédois, le Péruvien José Carlos Fernández Piedra est attaquant, grand, mastoc, a les cheveux longs et un mental de gagnant. L'ancien international préface ce match retour à domicile qui met son pays en ébullition (0-0 à l'aller). L'occasion de parler de son surnom, de ses quatorze clubs et de la suspension du capitaine péruvien pour dopage avant le barrage.

« Je crois qu'au niveau de la personnalité, on a quelques points communs avec Zlatan... »

Propos recueillis par Jacques Besnard

Oui, il y a énormément de pression. Tout le peuple péruvien suit avec beaucoup d'assiduité tout ce qui se passe autour de la sélection en espérant qu'on fasse notre retour en Coupe du monde. La dernière fois c'était en 1982, en Espagne. On attend avec impatience ce barrage.C'est difficile à dire. Je crois que le foot péruvien, et donc la sélection, récolte aujourd'hui les fruits de l'énorme travail qui a été entrepris depuis quelques années. Ici, le football s'est enfin professionnalisé, que ce soit au niveau de la formation des jeunes, mais aussi de l'encadrement des seniors. C'est le cas également de la sélection.Oui, j'ai porté à six reprises le maillot de laentre 2010 et 2012.À cause de mes blessures. Quand j'étais dans les plans du sélectionneur, je me suis blessé gravement à la cheville et au genou. Ces deux coups du sort ont bien évidemment compliqué mes chances d'être à mon meilleur niveau et donc d'être repris.J'ai changé de clubs à plusieurs reprises, mais, dans la plupart des cas, j'ai bougé dans le but d'améliorer mon niveau, même si c'était intéressant aussi d'un point de vue financier. Je ne regrette rien, c'est comme ça. Je suis très content d'avoir joué dans plusieurs clubs importants au Pérou et notamment mon club de cœur, l'Alianza Lima. J'ai aussi eu la chance de m'expatrier en Équateur, en Argentine, en Ukraine et en Belgique. J'ai beaucoup appris. En Ukraine, c'était compliqué, il y avait la barrière de la langue et un énorme fossé culturel. En Belgique, en revanche, au Cercle de Bruges, c'était très bien, que ce soit au niveau de la ville, du club ou des joueurs. Mais bon, je n'avais malheureusement pas suffisamment d'expérience internationale à ce moment-là.J'ai joué avec lui en sélection. C'est un gars très professionnel et passionné par le football. C'est le capitaine, l'attaquant et le pilier de cette équipe. C'est un coup très dur pour la sélection, mais je pense que les joueurs vont tout donner pour lui et qu'ils vont lui ramener la qualification. Je suis sûr que cette histoire n'est qu'un gros malentendu.Il y a plusieurs joueurs qui sont très bons. Mais je mettrais en avant plus particulièrement le solide défenseur Alberto Junior Rodríguez, qui a joué à Braga et au Sporting Portugal. Edison Flores, qui évolue à Aalborg au Danemark, Christian Cueva à São Paulo et enfin Yoshimar Yotún qui joue en MLS à Orlando.Ça fait déjà pas mal d'années, oui... Ce sont les journalistes péruviens qui ont commencé à m'appeler Zlatan, les fans et certains de mes coéquipiers me surnomment comme ça maintenant. J'ai commencé à m'y faire.Oui, c'est un grand attaquant. Un « crack » , comme on dit. Je n'oserais pas me comparer à lui, car je suis loin de son niveau. En revanche, je crois qu'au niveau de la personnalité, on a quelques points communs. Je suis un gagneur, un combattant.Je n'en ai pas la moindre idée...Je vais déjà essayer d'être dans la liste des 23 et, si jamais je n'y suis pas, oui, j'aimerais bien aller en Russie pour supporter mes coéquipiers.Dans le football, tout peut se passer...On va gagner et se qualifier. Je ne peux pas te dire le score, mais on va aller en Russie.