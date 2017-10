OM-PSG sans les supporters parisiens ?

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le préfet de police des Bouches-du-Rhône a annoncé ce mardi sur France Bleu Provence qu’il avait lancé une demande d’interdiction de déplacement des supporters parisiens pour le choc opposant Marseille au PSG , le 22 octobre prochain. Il ne manquerait donc plus que l’accord du ministère de l’Intérieur, qui ne devrait pas poser beaucoup de problèmes, pour interdire définitivement aux supporters franciliens de se rendre au Vélodrome.Le, très attendu par les supporters marseillais et parisiens, est connu pour concentrer les tensions d’une forte rivalité entre les deux clubs. Des interpellations avaient notamment eu lieu lors de la dernière confrontation en février 2016.Un épisode de plus dans les visions divergentes des politiques étatiques en matière de supportérisme, où la LFP et le ministère de l’Intérieur appliquent de nombreuses interdictions de stade quand les supporters accusent ces politiques d’être trop répressives.