OM : Mandanda a le feu vert de Crystal Palace

Plus belle la vie.Après des mois de rudes négociations, Marseille est enfin tombé d'accord avec Crystal Palace pour le rapatriement de Steve Mandanda sur la Canebière. D'accord avec l'OM depuis plusieurs semaines, l'ancien gardien du Havre attendait sagement le dénouement des négociations entre les deux clubs et s'entraînait seul dans la cité phocéenne depuis plusieurs jours. Malgré l'arrivée d'un nouveau coach à Crystal Palace, Mandanda est resté sur sa décision de revenir à Marseille seulement un an après l'avoir quitté. Le numéro deux de l'équipe de France va s'engager pour trois saisons avec l'OM, où il a évolué de 2007 à 2016.Rappeler ses ex, c'est toujours délicat.