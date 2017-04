Olivier Létang démissionne

53

Grands travaux prévus cet été à Paris.Selon le quotidiende ce lundi, Olivier Létang ne sera plus au PSG la saison prochaine. Le directeur sportif du club aurait remis sa démission à Nasser Al-Khelaïfi la semaine dernière. Létang devrait toutefois rester jusqu'à la fin de l'exercice en cours, étant donné qu'il a un préavis à respecter.Arrivé à Paris en provenance de Reims en septembre 2012, en tant que directeur sportif adjoint sous Leonardo , Létang a conservé cette fonction malgré le départ du Brésilien à l'été 2013. Officieusement, il était directeur sportif du PSG , mais paradoxalement, il n'en a obtenu le titre qu'en octobre 2016, alors qu'il ne l'était plus dans les faits...L'arrivée de Patrick Kluivert , le 14 juillet dernier, comme directeur du football, a modifié ses prérogatives au club. Les deux hommes n'étaient pas sur la même longueur d'ondes, et Létang se sentait inutile au PSG depuis l'arrivée du Néerlandais.Toujours selon le quotidien sportif, Kluivert n'est pas certain non plus de rester, l'ancien joueur de Barcelone serait même lassé des critiques internes et externes à propos de son travail et songerait également à partir de son propre chef. Pour le remplacer, les noms de Monchi Roberto Olabe , (ancien de la Real Sociedad et proche d'Emery), Paul Mitchell Tottenham ) ou encore Youri Djorkaeff sont cités.