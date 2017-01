Old Trafford, bientôt deuxième plus grand stade d'Europe ?

0

JD

Préparez-vous à dire New Trafford.À en croire les informations du, le club mancunien pourrait entamer prochainement des travaux d'agrandissement de son enceinte qui culmine actuellement à 75 643 places. Le projet comprend une extension de 12 000 sièges supplémentaires, dont 7500 pour la seule tribune Bobby Charlton.Avec près de 88 000 places, Old Trafford deviendrait la deuxième plus grande enceinte européenne occupée par un club, derrière le FC Barcelone et son Camp Nou qui en compte un peu plus de 99 000. L'antre desest actuellement cinquième au classement, derrière le Camp Nou donc, puis le Signal Iduna Park (Dortmund), Santiago Bernabéu (Real Madrid) et San Siro (Inter et AC Milan).Un temps abandonné, ce projet de travaux est sur le point de devenir réalité grâce à des avancées technologiques qui empêcheront la destruction de logements situés derrière le stade.De quoi réjouir tous les supporters indonésiens qui attendaient patiemment d'obtenir un ticket pour la prochaine joute face à City.