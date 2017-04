OL-Beşiktaş : l'UEFA ouvre une procédure

0

MB

Au lendemain du quart de finale aller de Ligue Europa entre Lyon et Beşiktaş, l'UEFA a annoncé vendredi avoir ouvert des procédures disciplinaires contre les deux clubs pour faire la lumière sur le bordel monumental qui a obligé un report de quarante-cinq minutes de la rencontre. Jeudi soir, le gazon du Parc OL a notamment été envahi par des supporters lyonnais qui avaient reçu des projectiles venant de la tribune située au-dessus d'eux.L'OL est notamment pointé pour son «» concernant la séparation des fans des deux équipes. Beşiktaş, de son côté, devrait être poursuivi pour «» et «» . Les dates de l'audience et du verdict n'ont pas encore été communiquées.Plus tôt dans la journée, le club turc a refusé de porter la responsabilité des incidents et a expliqué que «» .Complet, sauce samouraï.