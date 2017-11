OFFRE SPÉCIALE : 500€ de bonus offerts aux gros parieurs !

Vous êtes un gros joueur et vous cherchez un gros bonus pour accompagner vos mises ?

Jusqu'à mardi prochain seulement, ParionsSport En Ligne offre un BONUS ÉDITION SPÉCIAL de 500€ à tous ses nouveaux inscrits ayant l'habitude ou l'envie de miser gros.



500€ de Bonus pour les gros parieurs

Pourquoi ce bonus convient aux gros parieurs ?

Pourquoi devenir un joueur ParionsSport En Ligne ?

Comment s'inscrire et obtenir un bonus de 500€ ?

Ce bonus spécial de 500€ offert par ParionsSport En Ligne (exclusif à quelques sites spécialisés tels que RueDesJoueurs.com, partenaire paris sportifs de SoFoot) se décompose comme ceci pour tous les nouveaux joueurs qui s'inscrivent- vous obtenez un remboursement EN CASH de 100€ sur votre 1er pari (80% du montant de la première prise de jeu effectuée)- 400€ de remboursements vous sont offerts (10% de la somme des mises effectuées dans les 15 jours suivant votre inscription à l’exception de la 1ère prise de jeu)Ceet valable uniquementest destiné auxcar :► dans un premier temps : si votre premier pari est perdant, vous êtes remboursé en argent réel (ce type de remboursement est rare et appréciable) !► dans un deuxième temps : toutes vos mises vous donnent le droit à 10% de remboursement sous forme de pari gratuit (dans la limite de 400€ remboursés).C'est cette 2ème partie du bonus, s'ajoutant au bonus traditionnel (100€ remboursé en CASH sur votre 1er pari), qui intéressera les gros parieursDeux exemples sur cette 2ème partie de bonus :- si vous misez 2000€ sur 15 jours après votre inscription, vous obtenez 200€ de remboursement- si vous misez 4000€ sur 15 jours après votre inscription, vous obtenez 400€ de remboursementAnciennement connu sous le nom de ParionsWeb,est le site de paris sportifs de la Française des Jeux.L'offre de paris sportifs en ligne de la FDJ a donc pris le même nom que son offre en agence (les fameux tickets ParionsSport à valider dans les points de vente FDJ).Autrefois un peu en retrait par rapport à ses concurrents, ParionsSport En Ligne a fait de très gros efforts ces derniers mois pour devenir l'un des sites de paris sportifs les plus intéressants en France :(la cote du PSG à Monaco est par exemple à 1,55 dimanche, soit au-dessus de quasiment tous les autres sites français)(retrouvez les paris traditionnels mais aussi les paris buteur, handicap, résultat et over/under ensemble, minute du but, etc.)- vous naviguez sur- vous continuez de bénéficier dePour profiter du bonus ParionsSport ÉDITION LIMITÉE de 500€ :- Effectuez votre 1ere prise de jeu d’un montant minimum de 20€ comportant un seul pari en formule simple, combinée ou multiple dans les 15 jours suivant la date de votre inscription (seules les prises de jeux portant sur des événements sportifs ayant lieu au plus tard dans les 15 jours suivant la date d'inscription permettent de bénéficier de cette offre).- Confirmez votre compte dans ce même délai (envoi des justificatifs d'identité et bancaire, et code de validation à rentrer).- Si votre 1er pari est gagnant, vous remportez votre mise + les gains de votre pari, et si celui-ci est perdant,- Pendant les 15 jours suivant votre inscription,sous forme de pari gratuit dans la limite de 400€