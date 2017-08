Officiel : Mitroglou à l'OM !

TD

L'annonce sur le gong !Après un pic d'AVC dans les rangs des supporters olympiens, l' Olympique de Marseille vient de confirmer la signature de Kostas Mitroglou, 29 ans, 1,88m, 86kg, et une belle barbichette pointue.Quelques minutes plus tôt, le journaliste grec Dimitris Samolis avait publié ce cliché sur son compte Twitter :L'ex-attaquant du Benfica Lisbonne signe donc un contrat de quatre ans, et la conférence de presse de présentation aura lieu demain à 10h. En avant-goût, juste un coup d'œil sur ses stats : 52 buts en 88 matchs au Portugal , du tout bon.Ouf.