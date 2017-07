Ocampos très ambitieux avec l'OM

AH

Vilain petit canard.Revenu à l'OM cet été après deux prêts de six mois la saison passée au Genoa puis au Milan AC, Lucas Ocampos est déterminé à s'installer sur la Canebière. Alors que des bruits circulaient concernant un probable départ de l'Argentin, celui-ci se concentre uniquement sur l' Olympique de Marseille . L'amour à sens unique.Dans un entretien accordé à RMC, le joueur le plus cher de l'Historie de la Ligue 2 dévoile ses objectifs : «» Rien que ça.Un objectif élevé pour un joueur dont l'irrégularité est la première qualité. Mais Ocampos ne parle pas à la légère, et appuie ses propos par sa polyvalence : «» Si son association avec Germain, qu'il a côtoyé à Monaco deux ans et demi, s'est avérée prometteuse pour le moment, elle ne devrait pas résister aux retours de Thauvin et Payet. Pas sûr qu'Ocampos plante ses dix pions.Un objectif ambitieux pour un type qui va être prêté le 31 août à Limassol.