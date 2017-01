Obi Mikel préfère la Chine à Marseille

1

MR

Même les bons plans marseillais filent en Asie.Évoqué avec insistance du côté de l'Olympique de Marseille, le milieu nigérian John Obi Mikel a décidé de mettre le cap à l'Est et rejoindre la Chinese Super League. Après dix ans passés à Chelsea, le milieu nigérian de vingt-neuf ans a signé au Tianjin Teda pour un salaire hebdomadaire de 164 000 euros, soit environ 8,5 millions d'euros par an. Le club chinois a aussi attiré durant ce mercato le Serbe de l'Ajax Amsterdam, Nemenja Gudelj (vingt-cinq ans).Le « China Champions Project » est bel est bien lancé.