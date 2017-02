Obbadi, figure imposée

Recrue surprise de Nice, Mounir Obbadi vient renforcer un effectif limité. Mais l’ancien joueur de Monaco n’est absolument pas un choix de Lucien Favre. Ce qui pose question sur son réel apport futur.

Avis du coach indispensable ?

Une offense à Favre ?

Équation à deux inconnues

Par Florian Cadu

Propos de LB recueillis par FC, ceux de MO tirés de Nice Matin

» En cinq courtes phrases, il a lancé le derby azuréen. Sauf qu'il y a quelques mois, personne n'aurait envisagé le voir ici. Le nom du monsieur ? Mounir Obbadi . Oui, Obbadi, l’homme qui compte deux cartons jaunes en cinq matchs de Ligue 1 et zéro minute de coupe cette saison avec Lille, le onzième du championnat, vient de signer à Nice, dauphin de Monaco, pour les cinq prochains mois. Lui, l’ancien joueur de la Principauté âgé de trente-trois ans (déjà) qui n’a pas réussi à s’imposer au Hellas Verone en 2014-2015. «, a-t-il déclaré lors de sa présentation.(...)» Pourquoi pas, après tout. Le milieu, qui souhaitait quitter le Nord après une sombre histoire de, reste un joueur de qualité et peut tout à fait donner un coup de main à un effectif un poil limité pour jouer le titre jusqu’au bout.N’empêche, un doute demeure. Celui-ci prend sa source dans les paroles prononcés par Lucien Favre en conférence de presse il y a quelques jours. «» Pas un problème, vraiment ? Pour Ludovic Batelli , entraîneur de l'équipe de France U19 et ancien coach d’Obbadi (à Troyes en 2008-2009) dont il garde d’ «» , cette façon de faire est tout simplement impossible. «» Celui qui est passé sur le banc de Valenciennes, Amiens ou Bruxelles reprend : «Très clairement, le Marocain a été imposé à Favre par les patrons niçois. Or, ne pas prendre le temps de demander ne serait-ce qu'un simple accord du technicien suisse paraît très étonnant, tant ce dernier fait du bon boulot avec les Aiglons. Surtout que son système de jeu particulièrement offensif nécessite des profils spéciaux. Comme celui de Batelli avec les jeunes internationaux, qui persiste et signe dans son mode de fonctionnement : «Du côté d’Obbadi, on ne voit pas le souci. Car lui non plus ne connaît pas vraiment son nouvel entraîneur. Ou si, mais seulement «(...)» Pas de discussions, donc, sur ce que Favre peut attendre de lui, à quel poste il compte l’utiliser ou comment son temps de jeu va être géré. Pas grave pour le champion de Ligue 2 avec l’ASM en 2013. Des galères, il en a déjà connu et sait vivre avec. Blessé à de multiples reprises depuis le début de sa carrière (dont parfois gravement, comme à Troyes avec Batelli), victime collatérale du mercato russe en Principauté, en proie à des pépins extrasportifs au LOSC, Mounar a passé l’âge de s’inquiéter pour des histoires de terrain. Et tant pis s’il passe la première moitié de l’année 2017 sur le banc.