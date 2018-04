Nzonzi-Kjær, loin du malheur

Pour la première fois de leur carrière, Simon Kjær et Steven Nzonzi vont disputer un quart de finale de Ligue des champions, ce soir face au Bayern Munich. Ce qui n’était pas forcément gagné d’avance pour les deux joueurs du FC Séville, chacun ayant rencontré des problèmes différents.

Berizzo : « Nzonzi ne comprend pas le foot comme je le comprends moi »

Montella répare tout

Blessure, blessure, dis quand je pourrais briller

Par Florian Cadu

Propos de ST et FB recueillis par FC

L’un approche de la trentaine (il a fêté ses 29 bougies à la fin du mois de mars) et n’était jusque-là jamais allé plus loin que la phase de poules de Ligue des champions. Une compétition qu’il n’avait même disputée qu’une seule saison, en 2014-2015 avec Lille . L’autre porte le même âge, mais connaissait déjà les huitièmes de finale de C1, où il s’était incliné contre Leicester avec Séville l’an dernier. Sauf que cette fois, Simon Kjær et Steven Nzonzi font tous les deux partie des huit meilleures équipes d’Europe, et s’apprêtent donc à jouer le plus gros match de leur carrière contre le Bayern Munich pour leur premier quart de C1. 29 ans, c’est loin d’être trop tard. Reste, quand même, que cela montre d’une certaine façon qu’ils auraient très bien pu ne jamais avoir l'occasion de monter dans le grand huit européen.Il suffit de regarder derrière chacun d’eux pour s’imaginer facilement un destin moins rose. Nzonzi, en Espagne depuis 2015 et impressionnant au milieu de terrain ces derniers mois, a ainsi failli ne connaître que la moitié de l’épopée continentale des Andalous. Incontournable dans l’entrejeu, le Français est soudainement mis de côté par Eduardo Berizzo durant l’hiver après une première mi-temps ratée contre Liverpool en LDC. L’explication officielle de l’entraîneur en conférence de presse ? «Une décision débattue qui fait en tout cas très vite réfléchir le nouvel international (deux sélections en novembre), par ailleurs sollicité en Angleterre . Lequel annonce rapidement son départ dans les colonnes de: «(...)Un comportement un poil impulsif selon Stéphane Trévisan, ancien partenaire de Berizzo à l’ Olympique de Marseille devenu aujourd’hui agent de joueurs : «Surtout que Séville aurait eu son mot à dire si un transfert avait dû voir le jour. «, questionne Trévizan.» Séville aurait-il bloqué l’ancien de Stoke si la situation avait perduré ? Pas la peine de répondre à cette interrogation, vu que le remplacement de Berizzo par Vincenzo Montella avant l’arrivée de la nouvelle année répare finalement l’affaire. Nzonzi retrouve son niveau, l’Italien lui redonne son statut d’indiscutable, et voilà tout le monde en quart de finale de Ligue des champions.Pas de dispute avec l’autorité, en revanche, pour Simon Kjær. Arrivé en Liga cet été pour douze millions d’euros en provenance du Fenerbahçe , le Danois suit une trajectoire sinusoïdale qui l’a vu passer par Palerme , Wolfsburg, la Roma ou encore Lille . Difficile, donc, d’avoir des certitudes avec l’arrière central, qui a tout de même montré tout le bien qu’il pouvait apporter à une défense. «, corrobore Florent Balmont , son coéquipier chez les Dogues entre 2013 et 2015.Problème : avant d’en arriver là, Simon a un peu galéré dans son nouveau pays. Trois blessures embêtantes éparpillées entre septembre et fin février (à l’épaule, au genou et surtout au dos) lui ont en effet fait manquer treize rencontres. Raison pour laquelle il n’est que le onzième élément le plus utilisé de l’effectif sévillan. Pas le meilleur moyen pour aider dans son épopée européenne. C’est pourtant bien lui qui accompagnait Clément Lenglet lors de la qualification espagnole surprise à Manchester United . Ce qui devrait également être le cas devant le Bayern Munich . Et tout cela se passera juste derrière Steven Nzonzi.