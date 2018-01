Nul pas glorieux pour Chelsea

28

Chelsea (3-5-1-1) : Courtois - Azpilicueta, Cahill, Rüdiger - Moses, Bakayoko, Kanté, Fàbregas, Alonso - Hazard - Morata. Entraîneur : Conte.



Leicester (4-4-2) : Schmeichel - Amartey, Maguire, Dragović, Chilwell - Mahrez, Ndidi, James, Albrighton - Okazaki, Vardy. Entraîneur : Puel.

Et lespeuvent s'estimer heureux. Car devant leur public, les Londoniens n'ont quasiment rien montré face à Leicester . Dominateurs durant une grande partie du match, lesont d'ailleurs failli ouvrir le score sur une tête de Ndidi, superbement sauvée par Courtois. Mahrez, qui aurait pu obtenir un penalty à la suite d'une intervention litigieuse de Christensen, a quant à lui loupé le cadre. De l'autre côté du terrain, Schmeichel s'est également distingué devant Morata, Kanté ou Fàbregas.Il aura finalement fallu l'entrée de Willian (à la place d'Hazard avant même l'heure de jeu) combinée à l'expulsion logique de Chilwell pour que les champions d' Angleterre en titre, qui ont perdu Cahill sur blessure en première période, récupèrent la sphère et reprennent confiance. Insuffisant néanmoins pour passer devant et mettre la pression sur Manchester United en lui chopant la deuxième place.Allez, on passe à la suite