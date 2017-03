0

CSKA Moscou 0-0 Zenith Saint-Pétersbourg

AF

Après trois mois de pause, le championnat russe reprenait enfin ses droits, avec une jolie affiche à Moscou : «» entre le CSKA , champion en titre, et le Zenith, vainqueur de la Coupe la saison passée.Malheureusement, trois mois de trêve (du moins pour le CSKA ; le Zenith a joué en Europe), c'est long. Et cela s'est ressenti durant la rencontre. Un faux rythme, beaucoup d'approximations dans les passes, beaucoup de fautes, et pas beaucoup de frappes cadrées. La plus dangereuse étant celle de Mauricio pour le Zénith, qui vient mourir sur le poteau d' Igor Akinfeev (57è).Après-midi difficile pour le CSKA Moscou , qui est réduit à dix après l'exclusion de Pontus Wernbloom (69è). Les Moscovites tiendront quand même tête aux Péterbourgeois et arracheront le point du nul.Si le CSKA porte sa série d'invincibilité à six rencontres, il reste troisième au classement avec 33 points, à trois unités de son adversaire du jour. Ce qui fait les affaires du Spartak Moscou , toujours leader avec 40 points. Et un match en moins.