Nuits-Saint-Georges, un mauvais cru pour le foot

Le Tour de France met le cap sur la Bourgogne et un des hauts lieux de la production viticole. Si un bon Nuits-Saint-Georges se partage et se déguste, tout le monde ne peut pas y tremper les lèvres, le foot étant banni de la cité. Voyage dans un pays où vin et football ne font pas bon mélange.

Celui qui boit est celui qui ne joue pas

Qui paye sa tournée ?

Par Mathieu Rollinger

Tous les propos recueillis par MR.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Du cyclisme, du rugby, du tir, de la boule lyonnaise, de la pêche à la carpe, de la plongée, du dressage canin, de la chasse... Il y a de quoi s’occuper les mercredis après-midi du côté de Nuits-Saint-Georges. Pourtant, la bouteille semble bouchonnée quand on se rend compte qu’il n’y a ni club ni terrain de foot dans ce chef-lieu de canton à la renommée mondiale. Une rareté pour un bourg de 5 578 âmes, quand on sait que l’Hexagone compte plus de 15 000 clubs répartis dans les 35 000 communes (dont la moitié recense moins de 5 000 habitants). La principale raison à ce manque vient du fait que «» , comme le scande Alain Cartron, le maire de la ville.Le Club Sportif Nuiton a célébré cette année ses 90 ans avec une montée en Fédérale 2 et compte une réserve de 500 licenciés et une école de rugby. Un poids lourd dans une région rurale. «, estime l’élu nuiton.Mais au pays des cuves, difficile d’entendre qu’il n’y a de la place que pour les packs de huit. «, resitue Rémi Cornot, le président de l’Office municipal des sports.» En plus d’être entourée de vignes qui fournissent la principale activité économique du coin, Nuits-Saint-Georges est cernée par quatre clubs qui se partagent ceux qui utilisent leurs pieds pour autre chose que presser les grains de raisin.L’ASI Vougeot au nord, le FC Hautes Côtes à l’ouest, le FC Corgoloin/Ladoix et le FC Argilly au sud, évoluant dans les divisions de district, sont implantés dans un rayon de dix kilomètres dans la vallée de la Saône. Patrick Aucaigne, président du club de Vougeot, déplore cette anomalie. «En soi, l’absence de concurrence d’une agglomération, qui aurait pu vampiriser tous les licenciés potentiels, devrait être une bonne chose pour les présidents des petits clubs. «» , abonde M. le maire. «» , compte Patrick Aucaigne, qui n'arrive pourtant pas à aligner des équipes dans toutes les catégories. «» Logique, puisque les petits patelins, même regroupés, ont forcément moins de subventions à allouer qu’une commune aussi riche que Nuits-Saint-Georges.Du côté de l’hôtel de ville, on ne partage pas du tout ce constat. Alain Cartron assure que la ville contribue également au budget de ses clubs. «» , explique-t-il. Plusieurs initiatives ont été prises par les clubs locaux pour infiltrer le ballon rond à «» , comme l’organisation d’un tournoi international de futsal dans le gymnase de la commune. «, soupire le président vougeotin.» De quoi mettre un peu d'eau dans son vin.