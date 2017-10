Nuits debout

La barrière qui s’est effondrée samedi soir à Amiens pose la question de l’aménagement des tribunes en fonction des supporters. Et non l'inverse. Une solution apparaît pour concilier ferveur et sécurité : les tribunes debout.

Les précédents Bordeaux et Lens

Debout le samedi, assis le mercredi

SAFE STANDING: @STFCSP announce plans to bring Safe Standing to the @SalopLeisure Stand at the GM #salop> https://t.co/UoPYLqHPiA pic.twitter.com/IAHMr69efV — Shrewsbury Town FC (@shrewsweb) 27 juin 2017

La solution des « sièges coquille » à Sainté et Caen

D’abord, une bonne nouvelle. Dimanche soir, le LOSC a annoncé que tous les supporters blessés à Amiens étaient sortis de l’hôpital. La veille, 29 fans lillois étaient blessés, dont quatre dans un état grave, à la suite de la chute de la barrière au bas du secteur visiteurs du stade de la Licorne. Le garde-corps s’était écroulé lors du mouvement de foule festif qui a suivi l’ouverture du score signée Fodé Ballo-Touré en faveur du LOSC . Le stade de la Licorne est-il vétuste ? La barrière était-elle assez solide ? En attendant les résultats de l’enquête attendus dans les prochains jours, la question se pose de l’aménagement des stades modernes.Le 25 septembre 2015, à Bollaert, une barrière de sécurité de la tribune latérale Marek tombait sous le poids de quelques dizaines de supporters lensois. Comme à Amiens , ces supporters effectuaient « une vague » vers le bas de la tribune pour fêter un but sang et or. Un rituel commun à tous les ultras. Ce soir-là, à Lens , une personne a été évacuée sur civière avec une minerve autour du cou. Un mois plus tôt, au Nouveau stade de Bordeaux , le portillon d’une barrière cédait sous la pression des supporters après un but girondin. Bilan : cinq blessés . Ce n’était pas une première, puisque un incident similaire s’était déjà produit lors du match inaugural du stade bordelais le 23 mai 2015. Des précédents sans gravité, mais qui prouvent à travers l’exemple girondin, que ce type d’incidents peut se produire dans un stade neuf.L’Association Nationale des Supporters milite pour la réintroduction des tribunes debout sécurisées dans les virages. «» , explique James, porte-parole de l’ANS. Le principe duexiste déjà dans plusieurs pays européens, du Celtic à l’ Ajax , en passant par le CSKA Moscou , la Bundesliga ou encore le championnat suédois. «» , note Ronan Evain, qui dirige le réseau Football Supporters Europe. Le but : allier sécurité, ferveur et pragmatisme. Pour éviter des situations malheureuses comme au stade Pierre-Mauroy de Lille pendant l’Euro. «» , observe Ronan Evain.» , dit la chanson... Il y a le modèle que l’on retrouve dans le kop du Celtic Park, où les sièges des tribunes debout ont une barre dans le dos sur laquelle peuvent s’appuyer les supporters. Il y a aussi les sièges rétractables, plus propices au mouvement ultra, comme en Allemagne , qui permettent de répondre aux normes UEFA lors des matchs européens. «poursuit le DG de Football Supporters Europe.Pour James, de l’Association Nationale des Supporters, «» . Comme en France , la législation anglaise interdit - théoriquement - de se tenir debout en tribune. Mais si le pays qui a banni lesà la fin des années 80 - après les catastrophes comme Hillsborough - accepte de réintroduire des tribunes debout, tous les autres pourraient suivre. Aujourd’hui, un vrai débat est mené. Une tribune debout test a déjà été mise en place à Shrewsbury Town, en League One (D3). «safe standing» , assure Ronan Evain.Voici la conclusion de l’ANS dans son livret en faveur des tribunes debout , publié en novembre 2016 : «» . En Ligue 1, Saint-Étienne et Caen ont déjà mis en place la solution la plus proche des tribunes debout dans les virages animés par les ultras : des « sièges coquille » , en retirant le dossier ou en rangeant celui-ci sous l’assise. Un premier pas.