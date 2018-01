Ntep, Vert précoce

Parti trop tôt de Rennes pour l’étranger, Paul-Georges Ntep veut reprendre sa mue à Saint-Étienne. Qui s’est fait prêter l’attaquant par Wolfsbourg pour les prochains mois. Une bonne idée ?

Les jambes trop rapides

Mal du pays

Par Florian Cadu

Propos de FN recueillis par FC

À peine arrivé, déjà à excuser. Après l’épisode Anthony Mounier , les supporters verts ont dégainé. De manière beaucoup moins virulente heureusement, mais assez pour que Paul-Georges Ntep soit obligé de se justifier. Le 5 novembre dernier, celui qui vient juste de se faire prêter dans le Forez pour le reste de la saison par le VfL Wolfsbourg lâchait en effet un tweet félicitant Nabil Fekir après son énorme match lors du derby (0-5 en faveur de l’Olympique lyonnais). «, s’est donc défendue la recrue en conférence de presse.» L’accueil aurait ainsi pu être plus favorable. Tant pis. Mais le Français doit désormais se montrer sur le terrain pour faire oublier cette légère mésaventure. Tant mieux. Car le Français a besoin de motivation pour offrir le meilleur.Ce qu’il n’a pas fait en Bundesliga. On le savait , le choix de quitter le Stade rennais pour Wolfsbourg il y a un an alors qu’il n’avait réalisé qu’une seule saison vraiment pleine en Ligue 1 (en 2014-2015) et qu’il se battait contre les blessures depuis plus d’une année n’était pas l’option la plus sécurisée. D’autant que le garçon avait encore des choses à apprendre dans son pays formateur. «, estime Frédéric Née , qui l’a côtoyé en Bretagne en tant que coach des attaquants.» Problème : Ntep, «» , n’en fait souvent qu’à sa tête. «Sauf qu’en Allemagne, le bonhomme se prend la réalité en pleine face. Presque sans surprise, finalement. En 2017, Ntep ne démarre que neuf parties toutes compétitions confondues, ne trouve pas une fois le chemin des filets et ne réalise pas une seule passe décisive. Le tout alors que son corps le laisse enfin tranquille. Un immense gâchis pour un talent qui respire le foot et qui compte quand même deux sélections avec les Bleus. «, a reconnu Paul-Georges lors de sa présentation.(...)» Voilà pourquoi le Camerounais d’origine a choisi l’ASSE, qu'il qualifie de «» .Et pourquoi l’ASSE l'a-t-elle choisi ? «, a franchement répondu Jean-Louis Gasset , son nouveau technicien.» Faire confiance à PGN quelques mois durant serait donc une bonne idée ? Née, actuellement à la tête de l’EF Bastia, confirme : «» Dans un effectif qui manque de dynamisme et de vitesse, l’ancien Auxerrois devrait disposer de temps de jeu suffisant pour mettre les fans de Sainté dans sa poche. Si son échec allemand lui a en plus permis de comprendre qu’un potentiel demande un peu de taf pour exister, le mariage sera heureux. Malgré Twitter.