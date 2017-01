Ntep sur la route de Wolfsburg

1

Et si l’arrivée de Draxler au PSG avait pour ambition cachée de mettre des bâtons dans les roues de l’OM ?Les Marseillais avaient fait de Paul-Georges Ntep une de leurs cibles prioritaires de ce mercato, mais c’est Wolfsburg qui serait sur le point d’attirer le Rennais, selon le média allemand. Grâce à leurs affaires avec Paris, lesont reçu de belles étrennes et ont une place disponible sur les ailes pour convaincre les dirigeants bretons et leur joueur.Pour PGN, rejoindre l’Allemagne lui permettrait de vivre sa première expérience à l’étranger, alors que son contrat en Bretagne expire en juin prochain. Le deal était de finaliser un transfert payant dès cet hiver ou de prolonger, si personne ne s’était manifesté, afin d'éviter de partir libre dans six mois.Et puis il est grand temps d’exporter le savoir-faire du poussé de ballon avec la tête dans le but vide chez nos voisins germaniques.