Nouvelles rassurantes pour Florian Thauvin

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout Marseille respire.Sorti sur civière à la 62minute en pleurant et en se tenant la cheville, Florian Thauvin a donné des sueurs froides à toute la Canebière jeudi soir face à Bilbao en huitième de finale de la Ligue Europa (3-1).Fort heureusement, Rudi Garcia a rassuré tout le monde en conférence de presse d'après-match : «. »Flotov avait déjà reçu un gros coup à la cheville plus tôt dans la rencontre et devrait tout de même manquer le déplacement à Toulouse dimanche.