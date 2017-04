Nouvelle revendication dans l'attaque du bus de Dortmund

0

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quelques jours après l'attaque dont a été victime l'équipe du Borussia Dortmund , qui a fait deux blessés ( Marc Bartra et un policier), une troisième piste est évaluée par le parquet fédéral. Après les lettres rédigées «» retrouvées à côté du bus et la revendication d'extrême gauche survenue le lendemain, les enquêteurs doivent examiner une troisième possibilité.Le quotidien allemanda révélé ce samedi avoir reçu un mail d'un groupuscule d'extrême droite revendiquant l'attaque, s'élevant contre le multiculturalisme et proférant de nouvelles menaces. Le parquet est en possession de ce courriel, mais ne peut pour le moment en évaluer l'authenticité.Pou résumer, Ralf Jäger, ministre de l'Intérieur de la région de Dortmund , la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ratisse large : «