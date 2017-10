Nouvelle réunion de crise au Barça

LG

Une réunion de crise par jour.Le Barça a beau être premier de son groupe de Ligue des champions, leader de Liga et avoir enchaîné neuf victoires de suite toutes compétitions confondues, le clubest toujours empêtré dans une nouvelle crise interne. La situation politique en Catalogne a fracturé le comité exécutif du club, et déjà provoqué deux démissions, dimanche : celles du vice-président Carles Vilarrubi et du directeur du conseil d’administration, Jordi Monés, qui ont condamné la tenue du match dimanche face à Las Palmas (3-0 ).Le président Josep Bartomeu a décidé de réunir les dirigeants barcelonais cet après-midi pour une réunion de crise, lui qui vient seulement de survivre à la motion de censure dressée contre lui.