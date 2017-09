Nouvelle démonstration de Manchester City face à Palace

Le premier face au dernier, l’équipe qui marque en moyenne trois buts par matchs depuis le début de saison face à celle qui n’a pas encore trouvé le chemin des filets. Le classement et les statistiques ne donnaient pas cher de la peau de Crystal Palace au coup d’envoi. Les premières minutes de la rencontre confirment ce que tout le monde savait : City est un ton au-dessus de son adversaire du jour. Les hommes de Pep Guardiola réalisent d’entrée ce qu’ils font le mieux ces dernières semaines, à savoir poser le pied sur le ballon et étirer l’équipe de Palace d’un bout à l’autre du terrain.Dès la septième minute de jeu, lessont tout proche d’ouvrir le score. Un centre de Kevin De Bruyne côté droit est dévié par Sakho de la tête mais vient mourir sur le poteau de Henessey. City domine mais ne concrétise pas. Sur le banc, Guardiola s’énerve, lui qui a répété toute la semaine qu’il souhaitait voir son équipe être encore plus efficace. Endormi pendant un quart d’heure, Palace se réveille et se crée même deux énormes occasions par Loftus-Cheek. Le jeune espoir anglais trouve le poteau à la 19, et dévisse complétement sa frappe huit minutes plus tard alors qu’il se trouvait seul face à Ederson Manchester City doute jusqu’à la 44minute. Moment choisi par Leroy Sané et David Silva pour réaliser un une-deux d’école, conclut tout en finesse par le milieu de terrain allemand.Aux retours des vestiaires, lesdécident de mettre le pied sur l’accélérateur et d’en finir définitivement avec la nouvelle équipe de Roy Hodgson . En un quart d’heure, Raheem Sterling s’offre un doublé puis une ovation bien méritée de l’Ethiad Stadium (remplacé à la 62par Bernardo Silva ). À la 70, la possession de balle et de 73/27 pour City. Guardiola a retrouvé le sourire. Son équipe contrôle. Et lui offrira même deux nouveaux buts : un de l’inévitable Sergio Aguero (79), puis un bijou de Fabien Delph (89). Manchester City reste donc leader de Premier league et continue de soigner sa différence de buts. Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure de Benjamin Mendy en milieu de première période. Ederson - Walker, Stones, Otamendi, Mendy - Fernandinho , De Bruyne, Silva - Sterling, Aguero, SanéHennessey - Dann, Sakho, Fosu-Mensah, Van Aanholt - Milivojevic, Cabaye, Towsend, Loftus-Cheek, Schllup - Benteke