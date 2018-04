Nouvelle défaite à domicile pour Ibra et le Galaxy

JR

Malgré le premier match complet disputé par le Suédois depuis son arrivée à Los Angeles, son équipe a encore perdu à domicile cette nuit.Deux semaines après s'être incliné chez lui face à Kansas City (0-2), le Galaxy a été impuissant face au Atlanta United de Tata Martino (0-2). Si Josef Martinez a ouvert le score en début de rencontre, les Californiens n'ont jamais sur réagir, et ont même fini par concéder un second but en toute fin de rencontre par Miguel Almiron. Ils pointent ce matin à la quatrième place du classement de Conférence Ouest.En revanche, plus tôt dans la soirée, l'autre franchise de Los Angeles, le LAFC, est allé écraser le Montreal de Remi Garde au Canada (3-5). Pour l'entraineur français, c'est la cinquième défaite en sept rencontres.En voila un qui doit regretter d'être allé se frotter aux cadors américains pendant que Bruno Genesio roule sur le championnat de France.