Nouveau logo pour la Berrichonne

Il n'y a pas qu'à Toulouse qu'on touche au sacré.À l'image du TFC qui s'est paré d'un nouveau blason pour ses quatre-vingts printemps, la Berrichonne de Châteauroux a révélé en fin de semaine le logo de son centenaire qui ornera ses maillots dès la saison prochaine. Sauf qu'en Indre, il remplace définitivement l'ancien, quasiment inchangé depuis la fondation de la section football en 1916.Ce visuel est le résultat d'un concours lancé en octobre 2016 et qui a donné naissance à 146 propositions. Le vainqueur a été plébiscité par les supporters à travers un sondage en ligne. Il s'agit de l'œuvre d'un graphiste chartrain expatrié à Dijon . Rémi Suinot s'est donc réjoui de voir l'une de ses trois propositions récompensée : «» , se réjouit-il dans des propos rapportés par France Bleu Berry.En plus, on peut saluer le respect de l'adage «» par la direction berrichonne. Rémi Suinot s'est vu offrir un abonnement deà vie au stade Gaston-Petit. D'ici la fin de la saison, le veinard pourra par exemple se délecter de chocs contre Chambly, Concarneau ou Les Herbiers.