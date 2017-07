Nouveau contrat pour Thauvin

HL

Tout baigne pour FloTov.Malgré les sollicitations de clubs italiens tels que l' Inter Milan ou la Roma, Florian Thauvin n'avait qu'une idée en tête : signer un nouveau contrat avec l'OM. D'après, c'est chose faite. Le milieu de terrain olympien a paraphé un nouveau bail en fin de semaine dernière. Mais cette fois-ci, pas de tonton Adil aux commandes des négociations. Le boucher qui s'était improvisé agent a repris ses couteaux.Un bail qui court jusqu'en 2021, et une belle augmentation accordée par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta à leur ailier de vingt-quatre ans. Avec la signature de Mandanda, ce mardi, Marseille compte désormais, plus que jamais sur les cadres de l'OM version Bielsa.Avis aux dirigeants marseillais, Brice Dja Djédjé se morfond au fin fond de la réserve de Watford