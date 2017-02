Nos régions ont du talent : Occitanie

On continue la revue d'effectif de ce que les régions françaises ont de mieux à offrir question football. Histoire de mieux se familiariser avec le nouveau découpage administratif et ce que cela implique pour le ballon rond. Nouvelle étape en Occitanie, où il n'y a pas que le rugby. Enfin presque.

Le foot urbain de Toulouse, l'esprit famille de Montpellier

Joue-la comme Lucas Tousart

Les grands clubs formateurs régionaux : Toulouse et Montpellier

» Entraîneur des U15 à Colomiers, Yohan Garric n'a pas peur de dire qu'il pratique un sport secondaire en Occitanie. Voire qui ne cadre pas avec elle : «» Il faut dire que la proximité de Toulouse peut créer un petit complexe : ce n'est pas demain que les Violets gagneront une Coupe d'Europe comme leurs cousins de l'ovalie. Mais la généralisation d'une prévalence du rugby sur toute l'Occitanie ne tient pas forcément. À Montpellier , le patron du centre de formation, Henri Stambouli , considère que dans sa zone «» . Manager général de Rodez, Grégory Ursule confirme que le nouveau découpage régional peut être trompeur, car pour lui, à Rodez dans l'Aveyron, le ballon ovale «» . De quoi espérer trouver quelques perles dans un bassin régional qui approche les six millions d'âmes ? «, précise Ursule,» Et aussi sur le développement d'une pratique plus urbaine et spontanée, pour le moment l'apanage de la région toulousaine.Yohan Garric, de Colomiers, explique le contexte : «» Une particularité qu'un club comme Montpellier met en avant : esprit familial, attachement aux couleurs... Mais si le portrait-robot du joueur occitan n'est ni Messi, ni Ronaldo , de nombreuses structures professionnelles sont à l'affût pour dénicher l'oiseau rare. «» , explique Stambouli. Qui doit aussi composer avec «» . Avec pour ambassadeurs des «» . Un classique sur le territoire français, qui a débouché sur quelques débauchages médiatisés comme ceux de Paul Pogba Manchester United ) et Antoine Griezmann Real Sociedad ), pour citer les réussites, ou Gaël Kakuta Chelsea ) pour mentionner un gâchis. Stambouli relativise néanmoins la menace : «Pour Yohan Garric, les recruteurs étrangers travaillent essentiellement pour des clubs espagnols, comme le FC Barcelone , «» Pour lui, de toute façon, la plupart des gamins du coin, s'ils sont réalistes, donnent la priorité à Toulouse, car «» . Du côté de Rodez, c'est en revanche Montpellier qui fait office de référence selon Ursule. «» Pour lui, le football de sa région ne progressera qu'à deux conditions : le développement d'une pratique plus spontanée – «» – et la signature de conventions avec les écuries professionnelles pour que les talents locaux comme Lucas Tousart ne partent plus sans contrepartie. «» Rugbyman, il n'aurait pas eu à s'exiler...En Occitanie, on n'a pas la ferveur de la région PACA, la densité de l'Île-de- France ou la force populaire des Hauts-de-France. Mais on a un esprit et deux vrais clubs formateurs. D'un côté Toulouse, qui selon Grégory Ursule, «» De l'autre côté, il y a Montpellier et un recrutement qui porte sur «» , dixit Stambouli. Un club qui profite notamment à plein de l'image négative de l'OM question formation. «» Ce qui veut dire essentiellement regarder sur Paris, comme le TFC et le reste des centres de formation français, car «Paris, Lyon, et déjà avant Marseille, à l'image de Bryan Dabo formé au MHSC, c'est l'apport «» dans les profils du centre. Même si «» tempère Henri Stambouli. Pour des raisons identitaires et pratiques : «» Grégory Ursule, de Rodez, délimite les plates bandes de chacun : «» Bientôt, l'OM viendra rebattre les cartes avec une nouvelle virginité de club formateur aux ambitions européennes ? Henri Stambouli, qui a officié pour le centre de formation phocéen, se dit qu'il a le temps d'avoir peur : «