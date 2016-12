Nos régions ont du talent : Normandie

On continue la revue d'effectif de ce que les régions françaises ont de mieux à offrir question football. Histoire de mieux se familiariser avec le nouveau découpage administratif et ce que cela implique pour le ballon rond. Nouvelle étape en Normandie, où Le Havre et Caen doivent composer avec les appétits des clubs bretons.

« Le joueur normand, c'est un mec bien »

Quevilly-Rouen, troisième poids lourd en devenir ?

Les grands clubs formateurs : Le Havre et Caen

L'équipe type :

La liste des 23 :

» David Giguel est responsable des équipes de jeunes au FC Dieppe, en Haute-Normandie. Il y a la plage et parfois le soleil, mais pas le contexte idoine pour développer des diamants bruts comme dans les cités franciliennes. À l'US Queville-Rouen-Métropole, c'est un peu mieux : «» souligne Thomas Tiarcy, responsable formation dans le club de National, qui ne s'interdit pas de «Il faut dire que la région normande se porte bien, avec deux locomotives, Caen et Le Havre, qui se répartissent de manière complémentaire le territoire. Quand ce ne sont pas les voisins bretons ou les gros poissons lyonnais, parisiens ou lensois qui viennent dénicher des perles rares. «» témoigne Giguel. «» Même si dans le cas de Dieppe, un partenariat est en cours d'élaboration avec le HAC. «Ne pas recruter à plus de 200 kilomètres, un mantra partagé par la plupart des clubs formateurs professionnels, conscients de la hausse des taux d'échecs pour les enfants déracinés. Mais en Normandie, ce principe prend encore plus d'épaisseur car «» analyse Sébastien Bannier. Et donc attaché à ses couleurs. Pour appuyer son propos, il avance l'exemple du SM Caen, dont il a été responsable du centre de formation de 2005 à 2014 : «Sans forcément se contenter des plus gros potentiels, sur lesquels des clubs comme Lorient, Rennes, mais surtout Paris ou Lyon peuvent se positionner avec des moyens autrement plus imposants, mais en recherchant des jeunes à même de vouloir défendre les institutions locales. Pour nourrir ce modèle sportif, les deux clubs professionnels peuvent s'appuyer sur un dense réseau amateur, élaboré dans la dernière décennie par les Comités Techniques Régionaux locaux. «(aujourd'hui sélectionneur des U19 français ndlr)» souligne Bannier, qui œuvre aujourd'hui comme adjoint de la CFA à Bordeaux.Alors certes, la Normandie est encore loin du potentiel de l'Île-de-France ou du Rhône-Alpes, il n'y a pas encore de recruteurs étrangers qui viennent scruter le monde amateur «» estime Tiarcy. Mais le football normand avance et pourrait bientôt compter un troisième club solidement installé dans les deux premières divisions. Quevilly-Rouen est en effet à la lutte pour la montée en Ligue 2, «» . Actuellement, l'éducateur estime à «» le nombre de jeunes par promotion qui deviennent professionnels via sa structure. Mais avec une place dans l'anti-chambre de l'élite, le score pourrait exploser et renforcer un vivier normand qui a discrètement sorti quelques valeurs sûres dans la dernière décennie.Deux entités, une pour la Haute-Normandie, l'autre pour la Basse-Normandie. A priori, la répartition des forces est idéale entre le SM Caen et Le Havre. Avec pour chacun des clubs la volonté de sonder en priorité ses environs, mais sans se fermer à l'immense vivier parisien, une nécessité. «» Johann Louvel dirige le centre de formation havrais et peut se targuer des résultats de son club, capable de sortir quelques «» comme Lassana Diarra, Paul Pogba, Ryad Mahrez, Steve Mandanda ou Benjamin Mendy pour ne citer que les plus récents. «Pour le HAC, la formation est un pivot dans la survie de l'institution, donc autant profiter au mieux de la mine d'or parisienne. Ce qui passe par une méthodologie axée «» Parmi les premiers centres labellisés du pays, l'un des seuls classifiés 1A -le meilleur niveau- en Ligue 2, Le Havre se base en partie sur une évaluation continue de ses protégés, via à un code couleur allant du bleu au rouge pour chaque thématique, qu'il s'agisse du poste de prédilection, des qualités techniques et athlétiques, ou de la personnalité. «» Benjamin Mendy, doté de qualités innées hors normes, a ainsi rapidement été dans le rouge en tant qu'attaquant, mais considéré comme « bleu » et donc particulièrement prometteur pour une reconversion comme arrière latéral. Qui aujourd'hui lui permet d'évoluer en Ligue des champions et d'apercevoir l'équipe de France. Ce n'est pas pour rien qu'avec moins de 2,5 millions d'euros de budget annuel, le centre havrais puisse rivaliser avec la fine fleur française. «À Caen, les résultats récents n'ont pas la même portée symbolique, mais n'en sont pas moins solides. Grâce à des principes précis, comme le recrutement raisonnable : «» Une fierté pour Bannier, pour qui le Stade Malherbe ne s'interdisait que la Bretagne - «» - mais pas de tenter des paris comme un partenariat en Guadeloupe. «Mandanda - Guerreiro, Yago, Bodmer, Heurtaux - Diarra, Pogba, N'Zonzi - Payet, Mahrez, Dembélé.: Steve Mandanda (Crystal Palace), Benoît Costil (Rennes), Nicolas Douchez (Lens): Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), Benjamin Mendy (AS Monaco), Steeve Yago (Toulouse), Frédéric Guilbert (Caen), Mathieu Bodmer (Nice), Thomas Heurtaux (Udinese), Jean-Armel Kana-Biyik (Kayserispor), Nicolas Pallois (Bordeaux): Lassana Diarra (Marseille), Paul Pogba (Manchester United), Steven N'Zonzi (Séville), Thomas Lemar (Monaco), Prince Oniange (Wolverhampton), Toungo Doumbia (Toulouse): Dimitri Payet (West Ham), Ryad Mahrez (Leicester), Youssef El Arabi (Grenade), Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund), M'Baye Niang (AC Milan), Nicolas de Préville (Lille)