Nos conseils "Mon Petit Gazon" pour la 23e journée

Après une semaine marquée par la Coupe de France, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end, au plus grand plaisir des amateurs de "Mon Petit Gazon". Alors pour passer un beau lundi a vanner vos potes, voici les trois joueurs à prendre et ceux à éviter lors de cette 23e journée.

Les trois bonnes pioches de la journée

Gonçalo Guedes

Dória

Nolan Roux

Les trois pièges à éviter pour cette journée

Romain Thomas

Majeed Waris

Arnaud Souquet

Si les supporters parisiens attendaient une doublure à Edinson Cavani lors du mercato hivernal, ils ont vu débarquer un énième ailier qui peut se muer en buteur à l’occasion, en la personne de Gonçalo Guedes. Si, Julian Draxler, arrivé quelques jours plus tôt, a parfaitement réussi son intégration, en marquant pour son premier match, le Portugais n’a, lui, pas encore ouvert son compteur but après deux apparitions et seize petites minutes disputées sous le maillot parisien. Alors que ses nouveaux coéquipiers ont déjà la tête à la Ligue des Champions et la réception de Barcelone le 14 février prochain, Guedes, lui, ne peut pas disputer la Coupe d’Europe avec le PSG et ne pense par conséquent qu’à la Ligue 1. Alors samedi, Dijon c’est son Barça a lui, et il va effacer Cédric Varrault comme le fera Julian Draxler dix jours plus tard face à Gérard Piqué. Et puis, si vous aviez acheté Jesé par le passé, dîtes vous que le rapport buts MPG-prix de Guedes sera forcément supérieur à celui de l’Espagnol.Arrivé à Marseille en septembre 2014, Dória a dû attendre deux ans avant de connaître sa première cape avec l’OM. C’était le 14 août dernier pour la première journée de Ligue 1 et la réception de Toulouse. Depuis, le défenseur brésilien a déjà disputé quinze matchs de championnat en naviguant entre l’axe de la défense et le côté gauche. C’est à ce deuxième poste qu’il a inscrit deux buts contre l’OL en neuf jours, dont un pour offrir la qualification en Coupe de France ce mardi. Avec la blessure de Pat’ Evra, Dória devrait de nouveau occuper le flanc gauche face à Metz et pourquoi pas à nouveau dégainer sa carte buteur. Alors n’hésitez pas, et miser sur le Brésilien qui va à coup sûr saler votre week-end MPG.Ecarté par Christophe Galtier lors du dernier derby à Geoffroy-Guichard, Nolan Roux compte bien marqué de son empreinte son premier match contre l’OL dans l’antre des Verts. Ça tombe bien, l’ancien Lillois est en forme, après avoir inscrit un doublé sur penalty à Toulouse lors de la dernière journée. Dans le même temps, l’OL s’inclinait, lui, contre Lille même si Lacazette avait réduit la marque sur...penalty. Dimanche, plus qu’un derby, cette rencontre sera l’occasion de départager les deux attaquants dans leur exercice favori, et à ce petit jeu-là, Nolan Roux n’en a pas raté un seul cette saison, contrairement à son homologue lyonnais. Alors sortez vos chéquiers, et lâcher des sous pour Nolan Roux, vous ne le regretterez pas. Par contre, prenez votre mal en patience, il aime bien attendre les dernières minutes du match pour planter son pion.Pour marquer sur MPG il y a trois solutions : que votre joueur inscrive un but réel, que votre joueur ait une bonne note pour inscrire un but MPG, et que le joueur de votre adversaire marque contre son camp. Alors, si vous ne voulez pas perdre 2-1 face à votre pote à cause d’un CSC, évitez d’aligner Romain Thomas ou tout autre joueur d’Angers. Car, à la manière de Romain Thomas contre Caen en Coupe de France, les Angevins se sont fait une spécialité de tromper eux-mêmes leur gardien de but, qui a déjà assez de travail comme ça. Avec quatre CSC lors de leurs quatre derniers matchs, Angers est devenu expert en automutilation. Alors, ne prenez pas de risques et gardez vos joueurs du SCO au chaud en attendant qu’ils se décident à marquer dans l’autre sens.Au moment de dévoiler la liste des vingt-trois ghanéens qui disputeront la CAN, Avraham Grant a fait des heureux dans le Morbihan en ne retenant pas Majeed Waris. Déjà orphelin de Benjamin Moukandjo, Lorient pouvait au moins compter sur son attaquant ghanéen, qui leur a bien rendu. Double buteur contre Guingamp le 14 janvier dernier (3-1), Waris a remis ça en marquant sur penalty face à Dijon (2-3), avant d’en rater un à quinze minutes du terme, alors que le score était encore de 2-2. Marqué par cet échec, Waris aura bien du mal à retrouver le sourire ce week-end face à la rugueuse défense lilloise et son gardien nigérian Vincent Enyeama. Ajoutez à cela que Lorient n’a plus marqué un but sur la pelouse de Lille depuis le 24 septembre 2011, et vous comprendrez bien que ce n’est pas le moment de titulariser Majeed Waris dans votre équipe MPG.Alors que les supporters niçois étaient inquiets par la blessure de Ricardo Pereira, Arnaud Souquet les a très vite rassuré. Un but contre Bastia et deux passes décisives contre Guingamp lors des deux dernières rencontres des Aiglons et voilà comment Souquet a presque fait oublier le latéral portugais. Mais, samedi, l’ancien dijonnais devra surtout rassurer défensivement et gérer ce diable de Thomas Lemar ainsi que les montées incessantes de Benjamin Mendy. Et vu l’état de forme des deux garçons, Arnaud Souquet devrait souffrir face aux deux monégasques. Alors, laissez votre Niçois sur votre banc MPG ce week-end, avant de le ressortir dans trois jours pour la réception de Saint-Etienne.