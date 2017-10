Non, Sanson et Lopez ne sont pas morts

Une passe décisive pour l'un, un but pour l'autre, Morgan Sanson et Maxime Lopez ont été décisifs contre le Vitoria Guimaraes. Tant mieux, car les deux hommes ont besoin de marquer des points en ce moment.

Victimes du changement de système

La saison est longue

Par Kevin Charnay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On croyait Rudi Garcia rigide tactiquement et incapable de sortir de son sempiternel 4-3-3. En début de saison, c’est bel et bien dans ce système que l’ancien coach de la Roma compte faire évoluer l’ Olympique de Marseille , mettant ainsi en valeur la doublette Sanson-Lopez en tant que relayeurs. Si Morgan Sanson répond largement présent en s’imposant comme le meilleur Marseillais du début de saison, il est malheureusement le seul à surnager. La vérité, c’est que l’OM se fait tordre physiquement au milieu de terrain et finit tous les matchs coupé en deux, incapable de véritablement combiner. Résultat : Rudi Garcia finit par se faire un raison, et change système. Place au 4-2-3-1 qui propulse les costauds Gustavo et Zambo à la récupération, et qui donne les clefs complètes du jeu à Dimitri Payet . Et ça paie, puisque les résultats s’améliorent instantanément. Sauf que dans cette configuration, Maxime Lopez et même Morgan Sanson perdent peu à peu leur place.De quoi agacer les deux hommes, qui connaissent là leurs premières véritables complications depuis leur arrivée dans le groupe marseillais. Maxime Lopez ne peut absolument pas prétendre à une place de titulaire dans ce système. Trop frêle pour jouer aux côtés de Gustavo, il aurait sa place seulement en tant que meneur de jeu mais il est impossible de déloger Dimitri Payet . Tant pis, le minot marseillais n’a que 19 ans. Plus en difficulté cette saison, un passage sur le banc ne peut que l’aider à progresser et à retrouver son niveau de l’année dernière. «» , déclarait ainsi Rudi Garcia il y a quelques jours.Pour Morgan Sanson , le cas est plus épineux. Censé être un titulaire indiscutable au vu de ses prestations depuis qu’il joue à Marseille , il pourrait avoir sa place dans ce système en lieu et place de Zambo Anguissa. Mais Rudi Garcia tient en ce moment à privilégier la puissance du Camerounais et utilise Sanson de temps en temps dans un tout autre rôle. Après un match moyen contre Salzbourg au poste de milieu gauche, Sanson avait lâché d’un ton sec : «» . Ce à quoi Garcia avait répondu avec la plus grande fermeté : «» .Si Rudi Garcia préfère pour l’instant utiliser la polyvalence de Morgan Sanson , c’est parce qu’il a encore besoin de rassurer l’OM défensivement. Dimanche dernier, Marseille a été privé de l’un de ses deux molosses, en l’occurrence Luiz Gustavo . Résultat, Sanson a pallié son absence et l’OM en a pris trois contre Strasbourg . Plus tard dans la saison, quand le collectif marseillais sera plus en confiance, Morgan pourra peut-être reprendre sa place de titulaire dans son poste de prédilection. En attendant, qu’il prenne son mal en patience. Car, comme l'a prouvé ce match contre Guimaraes, l’OM aura forcément besoin de lui et de Maxime Lopez cette saison. Et s’ils répondent à chaque fois présent par une passe décisive et par un but comme ce jeudi soir, nul doute qu’ils reprendront peu à peu leur importance dans les plans de Rudi Garcia