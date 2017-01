Non, Mickaël Madar n’a pas agressé Kim Kardashian

2

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mickaël Madar, ex-attaquant de Cannes, Monaco et du PSG n’est pas sûr de comprendre le sens de notre appel. Ce lundi, la police a avancé dans l’enquête concernant le cambriolage de Kim Kardashian, dont elle a été victime à Paris en octobre dernier, se faisant dérober l’équivalent de dix millions de dollars en bijoux. Ce lundi, dix-sept personnes qui seraient impliquées dans l’affaire ont été interpellées, dont le chauffeur de la star américaine. Des sources proches de l’enquête ont confié à Associated Press que ce dernier serait un certain Michael Madar, quarante ans.» , réagit l’ex-international français lorsqu'on lui apprend que son patronyme apparaît dans le rapport d’enquête. «» Pas de méprise, à quarante-huit ans, Mickaël Madar, le footballeur, n’a absolument rien à voir avec cette affaire et affirme n’avoir aucun lien de parenté avec les accusés. Nous voilà rassurés.Que faisait-il dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016 ? «» Le beau jeu, toujours.