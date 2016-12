Non, les footballeurs n'ont pas tous des salaires à six chiffres

Si Cristiano Ronaldo a récemment prolongé son contrat au Real Madrid pour un salaire de vingt millions d'euros par an , tous les footballeurs professionnels n'ont pas le même compte en banque que la star portugaise. Le syndicat des joueurs FIFPro a publié ce mardi le résultat d'une enquête auprès de 14 000 joueurs de 54 pays et 87 ligues différentes. Et la conclusion est la suivante : 45% des footballeurs touchent moins de 1 000 dollars par mois, et ils sont même 21% à avoir un salaire inférieur à 300 dollars par mois.Pire, 41 % des joueurs sondés avouent avoir reçu au moins une fois leur salaire avec du retard sur les deux dernières saisons. Avec un retard moyen de deux mois et demi. Enfin, pour prouver que les gros salaires ne sont que la partie supérieure de l'iceberg, la FIFPro déclare que seulement 2% des footballeurs touchent 720 000 dollars par an ou plus.Dont Romain Alessandrini à l'OM.