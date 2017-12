Nkoulou refait surface

Parti en mer italienne cet été dans la plus grande discrétion, Nicolas Nkoulou apporte satisfaction dans le bateau du Torino. Ce qui n’était pas gagné pour le défenseur central appartenant toujours à Lyon, où il a bu la tasse dans les eaux françaises ces dernières années.

300 kilomètres, et tout est relancé

Par Florian Cadu

Propos de FM recueillis par FC

Il ne lui manquait plus que ça pour que son adaptation soit définitivement clôturée. En s’élevant dans les airs pour placer sa tête sur un corner d’Adem Ljajić le 2 décembre au soir contre l’ Atalanta Bergame , Nicolas Nkoulou s’est offert son premier but sous ses nouvelles couleurs. Au sein de son nouveau pays. Dans son nouveau championnat. Devant son nouveau public. Et si ce coup de crâne gagnant n’a pas donné les trois points aux siens (1-1 score final), il a au moins eu le mérite de symboliser l’actuelle réussite du défenseur, qui n’a pour l'instant pas loupé une seule minute de Serie A en quinze journées. Le seul coéquipier à pouvoir en dire autant s'appelle Salvatore Sirigu En réalité, rien ne présageait un tel ciel bleu pour Nkoulou. Prêté cet été par l’Olympique lyonnais au Torino sans que personne n’y prête attention, l’arrière central restait sur des moments difficiles chez les Gones. Apparu à treize petites reprises en Ligue 1 lors de la saison 2015-2016, l’ancien Marseillais avait même été invité à revêtir le maillot de la réserve. Du coup, le bonhomme «» , note François Modesto , qui l’a connu à Monaco à ses débuts (entre 2007 et 2010) et se faisait surnommer « Papa » par le principal intéressé. Parce que la pression à l’OL était devenue trop pesante ? «, répond net le désormais responsable recrutement de l’Olympiakós Le Pirée.Ok, mais pourquoi donc le mariage entre Lyon et Nkoulou a viré au fiasco, après un passage tout de même plus convaincant sur la Canebière ? «, estime Modesto.» Qu’importe. Car aujourd’hui, le fessier du Camerounais s’éclate dans le ventre mou italien, et apprécie sa terre d’accueil pour autre chose que la truffe piémontaise. À 27 piges, et même s’il n’aurait pas non plus sa place dans un club du Top 5, le Nico mature est plus ou moins redevenu l’impressionnant petit Nicolas de la Principauté. À tel point que le Torino , qui a payé 500 000 euros pour s’attacher temporairement ses services, serait sur le point de lever l’option d’achat liée au(3,5 millions). «, confirme son ex-coéquipier, avec qui il a gardé contact.D’autant que ses qualités (jeu de tête, relance, technique...) et ses défauts (concentration, rigueur, manque d’agressivité...) semblent se trouver en adéquation avec la Serie A. «, corrobore Modesto, qui a quatre saisons de Serie B et deux de première division dans les pattes avec Cagliari » Chose qu’a expérimentée Nkoulou ces dernières années sur les terrains de l’Hexagone. De quoi garder cette étiquette de joueur friable qui lui colle aux basques en France malgré son rebond en Italie ? Pas forcément. Les mésaventures l’ont en effet enrichi tout en lui permettant de savoir ce qu’il souhaitait réellement. Ceux qui l’ont côtoyé n’ont quant à eux jamais douté. Modesto, encore : «» Touché, mais pas coulé.