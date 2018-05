Nivet prolonge, Rui Almeida arrive

1

?️Daniel Masoni : " Je peux vous annoncer une bonne nouvelle. @NivetBenjamin sera encore joueur de l'Estac la saison prochaine. Il a rencontré Rui, et a pris sa décision. " — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 30 mai 2018

SB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Troyes est armé pour un énième ascenseur. Après avoir communiqué le départ de Jean-Louis Garcia , l'ESTAC a présenté son successeur, le Portugais Rui Almeida. Celui qui avait mené le Red Star jusqu'aux portes de la Ligue 1 en 2015-2016 (5), a signé un contrat de deux ans plus une année en option, en compagnie de son adjoint, Gabriel Santos.De plus, le président Daniel Masoni a également annoncé la prolongation de Benjamin Nivet . À 41 ans, le mythique numéro 10 de l'ESTAC a décidé de rester un an de plus malgré la relégation en Ligue 2.La Ligue 1 a beau avoir perdu Nivet, elle pourrait renforcer son contingent de quadragénaires avec l'arrivée d'un gardien italien dont on dit le plus grand bien de l'autre côté des Alpes.