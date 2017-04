Nivet offre le choc de la L2 à l'ESTAC

0

Troyes 1-0 Brest

Le châtelain du stade de l'Aube a encore frappé. Auteur d'un but somptueux, Benjamin Nivet , quarante berges, offre le choc de la Ligue 2 à l'ESTAC.Battu à domicile par Amiens samedi dernier, le Stade Brestois se devait de réagir. Mais le retour à Troyes n'a pas souri à Jean-Marc Furlan et ses troupes. Les Troyens poussent dès le premier quart d'heure, et Samuel Grandsir est à quelques centimètres de remporter son duel face à Joan Hartock ; le gardien détourne en corner in-extrémis.Le chef d'œuvre surgit juste avant la pause. Stéphane Darbion lance Nivet depuis le long de la ligne de touche, le capitaine troyen contrôle et dégaine une reprise en angle fermé... Ficelles ! En seconde période, les Bretons n'arriveront jamais vraiment à concrétiser leurs occasions. Score final, 1-0 pour Troyes Avec cette deuxième défaite consécutive, le Stade Brestois (2, 59 pts) voit s'échapper Strasbourg (1, 62 pts) et se retrouve surtout sous la double-menace d' Amiens (3, 57 pts) et de l'ESTAC (4, 57 pts). Le prochain Brest Nîmes va valoir très cher.