Nîmes trébuche face au Gazélec

6

Plein Gaz !Pour ce match en retard de la 19journée, les Nîmois débarquent à Ange-Casanova avec la ferme intention de bétonner leur place de dauphin. Il faut d'ailleurs un grand Steeve Elana pour empêcher un premier but qui aurait été mérité pour les Crocos. Sauf que peu avant la pause, les visiteurs subissent un double coup dur. D'abord, la sortie sur blessure de Gaëtan Paquiez . Puis l'ouverture du score contre le cours du jeu d'un Jérôme Mombris bien inspiré, et dont la frappe en douceur finit dans les filets de Baptiste Valette , qui fermait pourtant l'angle.Au retour des vestiaires, les joueurs du Gaz semblent avoir mangé du lion et doublent la mise par Grégoire Puel , qui fusille le gardien gardois laissé seul par sa défense. En panne d'inspiration, Nîmes termine la rencontre en luttant contre un solide bloc défensif ajaccien qui ne craque pas malgré la blessure de Thibaut Campanini à l'heure de jeu.Belle opération des Gaziers, lesquels empêchent le Nîmol de creuser l'écart avec ses poursuivants. La fin de saison sera plus corsée que jamais.